 

Силуанов заявил, что в 2023 году Фонд национального благосостояния не был пополнен

03.04.2023, 16:10, Новости дня
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Антон Силуанов, глава Министерства финансов, заявил, что Фонд национального благосостояния истощается с января. Средства были использованы на многие цели.

М. Силуанов заявил, что в этом году ситуация с бюджетом нормализуется. Цены на наши энергоресурсы кажутся немного высокими. “В бюджете мы заложили цену на нефть в 70 долларов за баррель. Цена на нефть марки Urals упала, учитывая все ограничения и скидки, а также возросшую логистику. Поэтому мы недополучаем нефтегазовые доходы. Поэтому, даже если мы планировали в этом году пополнить наш резервный Фонд национального благосостояния, то в этом году мы его не пополним, а заберем часть, пока ситуация не изменится”, – сказал Антон Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной, транслируемом в “ВКонтакте”.

По мнению г-на Силуанова, инфляция в РФ будет оставаться под контролем. Он ожидает, что в первой половине года она снизится. Министр Си сказал, что в течение года ситуация с федеральным бюджетом стабилизируется. Антон Силуанов заявил, что для начала субсидирования ипотеки для присоединенных территорий необходимо создать условия для строительства коммерческого жилья. Он заявил, что в бюджете есть деньги на субсидирование ипотеки в этих районах.

Антон Силуанов заявил вчера, 2 апреля, что по итогам марта федеральный бюджет по доходам пополнился на 2,5 триллиона рублей. Он заявил, что, несмотря на разницу в доходах и расходах бюджета, правительство выполнит все решения 2023 года. Доходы бюджета в январе были меньше расходов на 1,76 трлн рублей. В феврале дефицит был больше на 820 млрд рублей. С января по февраль дефицит составил 2,581 трлн рублей, что на 88% больше бюджета на 2023 год, или 2,925 трлн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России, заявил, что дефицит бюджета связан с недостаточным финансированием.


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