 

Инди-волны из 2006-2010-х годов возвращаются в моду: как стильно носить такую прическу сегодня

03.04.2023, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постепенно выходят из моды гладкие волосы и идеально уложенные прически. На смену им приходят более небрежные укладки, которые дарят нотку непринужденности, естественности в образе. Например, инди-волны.

Назад в прошлое

Наверняка миллениалы помнят икон стиля, дизайнеров и актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В нулевые годы эти знаменитости были кумирами миллионов девчонок во всем мире.

Именно эти звездные сестрички чаще всего появлялись на публике с инди-косами. Это укладка с легкими волнами на локонах. При этом укладка выглядит чуть небрежно, будто волосы прочесаны не до конца и не совсем чистые.

С подобной укладкой ходили многие знаменитости тех времен, включая супермодель Кейт Мосс, бывшую жену Джонни Деппа Ванессу Параду и других.

Как сделать

Для создания подобной укладки вам понадобится утюжок или плойка. С помощью одного из этих инструментов создайте на волосах легкие волны. При этом отступите от корней несколько сантиметров.

Первая волна пусть начинается на высоте надбровной дуги. Затем нанесите немного мусса для фиксации на ладошку, скомкайте локон в руке, чтобы средство впиталось. По аналогии обработайте и другие прядки. Не расчесывайте больше волосы, ведь прическа уже готова.

Идеи для вдохновения

Как носить инди-волны, чтобы презентовать стильные луки? Прическа хороша тем, что подходит для волос любой длины и структуры.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Она также сочетается с любыми стрижками. Есть ли у вас челка или нет, не имеет значения. Распущенные пряди помогают сделать натуральный и естественный образ без налета гламура.

Зато немаловажную роль играет образ в целом: макияж и одежда. Чтобы лук получился более самобытным, включите в него другие ретро-элементы эпохи нулевых.

Например, это могут быть топы с завязками на шее, расклешенные от колен брюки, перламутровый блеск для губ и т.д. Можете добавить эстетику хиппи, используя фенечки, браслеты и другие аксессуары хендмейд.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.22 / После протестов власти Китая пошли на смягчение своей строгой политики по борьбе с COVID-19

27.11.21 / Мнение: Дубина народной социологии

09.08.22 / Для обеспечения безопасности туристов муниципалитеты Дагестана выделили 60 миллионов рублей

16.12.21 / В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом

09.08.22 / Рассчитать страховку ОСАГО на сайте Тинькофф

09.04.22 / Мнение: Когда-то было умилительно

10.11.21 / Подарки в полдень после чая и обязательный дресс-код: как обычно проходят рождественские праздники в королевском дворце

05.02.22 / Эксперт Дробницкий предрек Украине печальную судьбу: Откуда уходят США – выжженная земля

10.08.20 / Скандалы: «Россия вылетит из обоймы важных стран»

05.05.22 / Двойная подводка – бьюти-тренд 2022: как сделать модный макияж глаз (советы и идеи)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика