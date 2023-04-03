Инди-волны из 2006-2010-х годов возвращаются в моду: как стильно носить такую прическу сегодня

Постепенно выходят из моды гладкие волосы и идеально уложенные прически. На смену им приходят более небрежные укладки, которые дарят нотку непринужденности, естественности в образе. Например, инди-волны.

Назад в прошлое

Наверняка миллениалы помнят икон стиля, дизайнеров и актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В нулевые годы эти знаменитости были кумирами миллионов девчонок во всем мире.

Именно эти звездные сестрички чаще всего появлялись на публике с инди-косами. Это укладка с легкими волнами на локонах. При этом укладка выглядит чуть небрежно, будто волосы прочесаны не до конца и не совсем чистые.

С подобной укладкой ходили многие знаменитости тех времен, включая супермодель Кейт Мосс, бывшую жену Джонни Деппа Ванессу Параду и других.

Как сделать

Для создания подобной укладки вам понадобится утюжок или плойка. С помощью одного из этих инструментов создайте на волосах легкие волны. При этом отступите от корней несколько сантиметров.

Первая волна пусть начинается на высоте надбровной дуги. Затем нанесите немного мусса для фиксации на ладошку, скомкайте локон в руке, чтобы средство впиталось. По аналогии обработайте и другие прядки. Не расчесывайте больше волосы, ведь прическа уже готова.

Идеи для вдохновения

Как носить инди-волны, чтобы презентовать стильные луки? Прическа хороша тем, что подходит для волос любой длины и структуры.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Она также сочетается с любыми стрижками. Есть ли у вас челка или нет, не имеет значения. Распущенные пряди помогают сделать натуральный и естественный образ без налета гламура.

Зато немаловажную роль играет образ в целом: макияж и одежда. Чтобы лук получился более самобытным, включите в него другие ретро-элементы эпохи нулевых.

Например, это могут быть топы с завязками на шее, расклешенные от колен брюки, перламутровый блеск для губ и т.д. Можете добавить эстетику хиппи, используя фенечки, браслеты и другие аксессуары хендмейд.