 

Добавляем больше блесток. Какие варианты маникюра актуальны для второй половины весны

03.04.2023, 15:55, Разное
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Во второй половине весны отмечается устойчивое потепление, но все-таки настроение еще нельзя назвать летним. То есть это своего рода переходный период, который требует соответствующей цветовой гаммы в маникюре. Ознакомьтесь с подборкой удачных вариантов оформления ноготков.

Маникюр на конец весны

Блестки – это беспроигрышный вариант для любого сезона. Если говорить о конце весны, следует выбирать теплые золотистые блестки, делать покрытие достаточно плотным.

Французский маникюр – это также всесезонный вариант нейл-арта. Правда, в весенней версии следует красить кончик ногтя не белым, а нежно-лимонным лаком.

Продолжая тему солнечных оттенков, отдавайте предпочтение матовым желтым лакам, приближенным к белому.

Также весной актуальны нежные нюдовые оттенки. А если хотите, чтобы маникюр смотрелся немного веселее и женственнее, отдавайте предпочтение перламутровым покрытиям.

Насыщенные шоколадные оттенки также актуальны, особенно когда речь идет об офисном маникюре.

Также весной будет отлично смотреться нежный и в то же время яркий голубой лак, который ассоциируется с ясным небом.

Чтобы придать маникюру еще более весеннее настроение, нарисуйте поверх голубого фона нежные беленькие цветочки.


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