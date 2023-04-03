В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана

Около двух недель назад в одну из больниц Сергиево-Посада доставили столетнего ветерана войны, который жаловался на кашель и отдышку, у мужчины зафиксировали также высокую температуру. В ходе обследования врачи обнаружили у пенсионера коронавирус.

На фоне болезни у пациента развилась пневмония, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня” со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Легкие ветерана были поражена на 50%.

Как отметил врач-инфекционист больницы Олег Одинцов, пенсионеру назначили противовоспалительную и противовирусную терапию, а также антикоагулянтные препараты. В итоге медикам удалось спасти пациента. По данным телеканала “360”, его уже выписали домой.