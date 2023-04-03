 

На Камчатке произошло мощное землетрясение: главное

03.04.2023, 15:38, Новости дня
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В понедельник, 3 апреля, мощное землетрясения произошло на полуострове Камчатка. Удар стихии приняли на себя жители региональной столицы – города Петропавловск-Камчатский, – а также ближайших населенных пунктов.

Магнитуда землетрясения составил 6,9 баллов. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. На данный момент спасательные службы занимаются обследованием городских построек.

Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива. По данным RT, эпицентр находился от столицы Камчатки на расстоянии 44 километров, на глубине около ста километров. Мощные толчки заставили людей в страхе бежать на улицу, в зданиях тряслись стены и звенело стекло, уточняет портал URA.RU.


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