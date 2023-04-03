 

Жена Брюса Уиллиса растрогала поклонников семейными фотографиями

03.04.2023, 15:25, Разное
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Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась трогательными семейными кадрами в честь дня рождения общей дочери. Накануне Мейбел Рей исполнилось 11 лет. Жена звезды “Крепкого орешка” обнародовала видео из архива, смонтированное из различных счастливых моментов. В кадре девочка запечатлена начиная с младенческого возраста.

Звездный отец всегда оказывался рядом. Судя по видео, Брюс поддерживал дочь в любых ситуациях и был рядом, чтобы насладиться ее успехами. Уже к тому моменту тяжело больной актер внимательно наблюдал за тем, как Мейбел играет на фортепиано. Именно он снимал дочь на видео.

С 11-летием, Мейбел Рей! Твоя энергия такая заразительная. Ты своей улыбкой и теплом можешь осветить целую комнату. Так приятно наблюдать, как ты любишь и заботишься о своей семье и друзьях. Продолжай сиять, моя любовь, — поздравила именинницу Эмма.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерью

У звездных супругов есть еще одна дочь: Эвелин младше сестры на два года. От брака с Деми Мур у Брюса Уиллиса есть три взрослых дочери, а скоро актер впервые станет дедушкой. Несмотря на состояние Уиллиса, он и его семья не падают духом и сохраняют позитивный настрой. Недавно Брюс и Эмма отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. В честь такого события Хеминг решила поделиться видео из семейного архива.

Напомним, Брюс Уиллис завершил карьеру в марте прошлого года из-за афазии (расстройства речи после повреждения мозга). В феврале у него была диагностирована лобно-височная деменция. Недавно жена Брюса рассказала о состоянии актера и поделилась некоторыми успехами, которых им удалось достичь. Она наняла специалиста по лечению деменции Типу Сноу. Доктор известна во всем мире благодаря успехам своих пациентов в борьбе с заболеванием. Она похвалила жену Уиллиса за ее усилия.

Дочь Брюса Уиллиса и Эммы ХемингБрюс Уиллис с дочерьюБрюс Уиллис с дочерьюБрюс Уиллис с дочерью


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