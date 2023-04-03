“Спасибо всем, кто вытирал мои слезы”: Шакира с детьми уехала из Барселоны

Предположения таблоидов подтвердились: певица Шакира вместе с детьми решила покинуть Барселону. Слова прощания она опубликовала в своих социальных сетях. Исполнительница решилась на этот шаг, чтобы дать своим детям стабильность.

Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям спокойствие, то самое, которое мы теперь будем искать на другом конце света рядом с моей семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках счастья. Спасибо всем, кто был рядом со мной в Барселоне, городе, где я узнала, что дружба длится дольше, чем любовь.

Шакира поблагодарила тех, кто поддерживал ее. Певица также обратилась к своим испанским поклонникам.

Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти.

Шакира с сыновьями

На выходных СМИ писали о том, что певица была замечена с детьми в аэропорту Барселоны. Отъезд певица планировала после того, как разошлась со своим бывшим возлюбленным Жераром Пике. Пара рассталась прошлым летом на фоне измены Пике, который после этого ушел к любовнице. Сейчас Шакира хочет начать новую главу в Майами, где будет жить рядом со своей семьей и друзьями. Сделать это она собирается уже в ближайшее время, так как 11 апреля дети должны будут пойти в новую школу в США.

Недавно мама латиноамериканской певицы оказалась в больнице. Нидия Риполь проходила лечение в клинике Барселоны. Женщину экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи провели тщательное обследование и выявили, что мозг пациентки не пострадал. Причиной резкого недомогания стала другая проблема. По словам инсайдеров, близких к ситуации, у мамы Шакиры обнаружили тромб в ноге. Сейчас жизни Нидии ничто не угрожает.

Шакира и Жерар Пике с детьми