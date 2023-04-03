 

Фиаско или победа демократии — парижане при низкой явке проголосовали против электросамокатов

03.04.2023, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По результатам народного голосования в Париже почти 90% жителей столицы высказались против проката электросамокатов, передаёт BFM TV. Мэр города Анн Идальго называла такой итог «победой местной демократии», однако министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон заявил о «фиаско»: явка составила лишь 7,46%.

Парижане массово выражают своё несогласие — нет, они больше не хотят видеть самокаты на улицах своего города. Больше 89 процентов проголосовало за их запрет.

АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа (Социалистическая партия): Победа местной демократии в том, что когда парижанам и парижанкам дали возможность высказать своё мнение, они ею воспользовались. За этим голосованием последуют другие. Для демократии это был славный день.

В то же время голосовать пришли только 7,46 процента избирателей, что составляет чуть больше 103 человек. По последним данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), в Париже проживает свыше 2,1 миллиона человек.

В эфире BFM TV министр транспорта заявил о «демократическом фиаско».

КЛЕМАН БОН, министр-делегат по вопросам транспорта: Показатель явки унизительный подавляющее большинство парижан проигнорировало и бойкотировало это голосование. Первое за 9 лет голосование закончилось неудовлетворительно. Париж достоин большего.

Мэрия Парижа, как и обещала, исполнит принятое на голосовании решение. С 1 сентября на дорогах столицы больше не будет самокатов.

ПАРИЖАНКА: Я согласна. Особенно потому, что в основном их используют дети, у которых нет прав и которые не знают ПДД. Это опасно.

ПАРИЖАНИН: Для пожилых, мам с колясками и детей это будет неприятный сюрприз.

ДРУГОЙ ПАРИЖАНИН: Нужно от них избавиться, потому что ДТП могут спровоцировать машины, велосипеды и даже метро.

Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, где запретят ездить на электросамокатах.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.20 / В РФ продают лифтбек Peugeot 508 второго поколения

24.02.21 / Ромни выразил уверенность в поддержке Трампа Республиканской партией США

28.11.21 / В Киргизии началось голосование на выборах депутатов парламента

18.05.22 / Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом

18.12.21 / Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину

18.05.21 / Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым

25.04.21 / Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах в Врбетице

27.01.21 / ARD – «Мы на пути к гражданской войне» — беспорядки в Нидерландах стали самыми масштабными за последние 40 лет

13.12.21 / Джонсон сообщил о первом в мире летальном случае от штамма коронавируса “Омикрон”

05.07.20 / Пожар в Новой Каховке. Жильцов дома отселят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика