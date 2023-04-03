Скандалы: Как комик Михаил Шац* сбежал в Израиль и теперь мечтает о берёзках в России

Некогда зажиточный шоумен теперь живёт на съёмной квартире и перебивается заработками от выступлений перед эмигрантами

В марте известного российского шоумена, сценариста и продюсера Михаила Шаца* местная миграционная служба экстрадировала с острова Бали, куда он приехал из Израиля подзаработать концертом. Выяснилось, что он не оформил специальную визу, которая бы позволила ему работать в Индонезии. После разбирательств в полиции комика выслали обратно в Тель-Авив первым же рейсом.

Инцидент на райском острове вполне может стать трендом для сбежавших из России артистов: многие из них отправляются в «чёс» по странам по обыкновенным туристическим визам.

Похоже, заграничная жизнь Михаила Шаца не настолько хороша, как он пытается показывать её в своих соцсетях. Сбежавший после начала СВО из России в Израиль комик сейчас живёт вместе со своей старшей дочерью в съёмном жилье и зарабатывает концертами: жить нужно на что-то. Если верить соцсетям Шаца, он не вылазит из поездок. То тур по 18 городам Европы своим подписчикам презентует, то месячное турне по США. На его выступления собираются немногочисленные релоканты и эмигранты.

Активность шоумен объясняет якобы желанием сбежать от ностальгии. Под Новый год пожаловался, что в Израиле ему не хватает друзей, родных, питерских лесов и уютного деревянного дома, в котором с ними можно проводить застолья.

Шац считает, что повод бежать из России у него был весомый: начиная с 24 февраля 2022 года он пережил «абсолютный ужас и кошмар» и осознал, «что жизнь окончательно рухнула».

Как Михаил Шац и Татьяна Лазарева были оппозиционерами

Супруги Михаил Шац и Татьяна Лазарева влились в системную оппозицию в 2012 году, когда оба появились на митинге на Болотной площади. Выяснилось, что не просто так: тогда комик был членом Координационного совета российской оппозиции. С февраля 2022 года Шац жёстко критикует специальную военную операцию России на Украине, за что в сентябре Минюстом был внесён в список иноагентов.

Не отставала от супруга и Татьяна Лазарева: помимо собственной антироссийской риторики она публично поддерживала команду Навального, в том числе и собственными деньгами. А в 2019 году она и вовсе по приглашению уехала работать в Киев, где участвовала в сатирических русофобских выпадах бывшей команды КВН «95-й квартал».

Кстати, отъезд Лазаревой на Украину стал крахом их отношений с Шацем. Вместе супруги провели 20 лет жизни. После Киева она с младшей дочерью Антониной уехала на собственную виллу в Испании, а экс-супруг из Москвы переехал в родной Санкт-Петербург — в родительскую квартиру на Моховой.

В Москве до последнего времени оставалась старшая дочь София. Девушка вовсе никуда не собиралась уезжать из страны, в Израиль отец её увёз с помощью уговоров и страшилок про незавидное будущее России. Теперь оба живут на новом месте в съёмном жилье.

Сын Татьяны Лазаревой от предыдущих отношений — Степан — уже взрослый самостоятельный мужчина и, по слухам, сейчас вместе с девушкой живёт в Португалии. Финансово от родителей не зависит.

Что у Шаца осталось в России

Когда-то СМИ писали о якобы большом загородном доме Михаила Шаца рядом с Рублёвкой. Интернет пестрел фотографиями участка с несколькими кирпичными строениями, туями и декоративными кустарниками. Лайф проверил собственников дома, но ни Шаца, ни Лазаревой среди них не оказалось.

Лайф выяснил, что ещё в начале нулевых Шац скупал землю на острове Витенёво, что примерно в 20 км к северу от Москвы, в Мытищинском районе Подмосковья. Здесь, на берегу Пестовского водохранилища, там, где в него впадает канал имени Москвы, в лесном массиве находится одноимённая деревня — Пестово.

В собственности шоумена в итоге оказалось шесть наделов общей площадью около 30 соток. Большая семья Шаца-Лазаревой жила в большом и уютном двухэтажном деревянном доме.

Свой путь в Москве семья шоумена начала с района Марьино — там они ютились в однушке площадью 38 кв. м в панельной 17-этажке на улице Перерва. После этого снимали стометровую квартиру рядом с Москвой-Сити в Шмитовском проезде и, наконец, переехали в съёмное жильё в районе Патриарших прудов на улицу Спиридоновку.

Место, похоже, настолько понравилось семейству, что в 2007 году Шац купил квартиру площадью более 180 кв. м на углу улиц Садовой-Кудринской и Спиридоновки. Шестикомнатная квартира долго была семейным гнездом. Сейчас по соседству продаётся такая же по площади — она стоит 115 млн рублей.

В 2009 году шоумен стал собственником 190-метровой квартиры на улице Александра Невского — это в районе Белорусского вокзала. Но уже спустя год после покупки квартира была продана.

Интересно, что всё время жизни в Москве прописка у Михаила Шаца оставалась питерской. Родной дом артиста находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Моховой — в 800 метрах от Марсова поля. До набережной реки Фонтанки со знаменитым Чижиком-Пыжиком всего 400 метров по прямой, до Невы — на 150 метров дальше. Здесь в доме 1905 года постройки на третьем этаже расположена трёхкомнатная квартира площадью 82 «квадрата».

Автомобили у Шаца были хорошие, но формально все записаны на супругу: паркетники BMW X5, X6, Volvo XC90, Jeep Cherokee, Lexus RХ300 и Toyota FJ. А старшая дочь Соня до своего отъезда в Израиль по Москве каталась на французском паркетнике Peugeot 2008.

* Признан иноагентом.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”