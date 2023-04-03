 

Смольный потратит 11,5 млрд рублей на строительство корпуса больницы №40 в Курортном районе

03.04.2023, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смольным опубликован тендер на проектирование и строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» за 11,5 млрд рублей.

СМИ не раз писали об особом внимании со стороны губернатора Петербурга Александра Беглова к медучреждению, которое ежегодно получает 4 млрд субсидий, а это половина средств, выделяемых Комздравом больницам, которые обслуживаются районными администрациями.

Журналисты обращали внимание и на высокий заработок руководителя больницы Сергея Щербака – 4,5 млн за 2020 год и 6 млн рублей за 2021 год.

Ранее общественный резонанс вызвало открытие Бегловым вертолетной площадки в больнице №40. С учетом того, что чиновник приезжал туда для прохождения томографии, люди посчитали, что площадка будет использована для личных нужд градоначальника. Кроме того, самые «жирные» заказы на строительство больших объектов вроде вышеупомянутой больницы отдавались компаниям, связанным с чиновниками из администрации Беглова. В связи с этим можно догадаться, что и возведением нового корпуса медучреждения займутся «свои».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / И бизнес-леди, и домохозяйки предпочитают короткие гелевые ногти: их преимущества и несколько идей дизайна

26.01.23 / Скандалы: Повелители «человейников»

14.01.23 / День Святого Серафима: приметы и традиции 15 января

19.03.21 / «Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным»

15.01.22 / Айза всё знает – Личное мнение

01.08.22 / Костюмированный бал, шоу гимнастов и рок-концерт: события в московских парках на этой неделе

11.02.22 / Мнение: Арестович о войне

04.03.23 / Мнение: Граница

01.07.22 / Мнение: Глюк

31.05.21 / Когда листья у огурцов желтеют, стоит внести подкормку на основе магния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика