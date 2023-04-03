Смольный потратит 11,5 млрд рублей на строительство корпуса больницы №40 в Курортном районе

Смольным опубликован тендер на проектирование и строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» за 11,5 млрд рублей.

СМИ не раз писали об особом внимании со стороны губернатора Петербурга Александра Беглова к медучреждению, которое ежегодно получает 4 млрд субсидий, а это половина средств, выделяемых Комздравом больницам, которые обслуживаются районными администрациями.

Журналисты обращали внимание и на высокий заработок руководителя больницы Сергея Щербака – 4,5 млн за 2020 год и 6 млн рублей за 2021 год.

Ранее общественный резонанс вызвало открытие Бегловым вертолетной площадки в больнице №40. С учетом того, что чиновник приезжал туда для прохождения томографии, люди посчитали, что площадка будет использована для личных нужд градоначальника. Кроме того, самые «жирные» заказы на строительство больших объектов вроде вышеупомянутой больницы отдавались компаниям, связанным с чиновниками из администрации Беглова. В связи с этим можно догадаться, что и возведением нового корпуса медучреждения займутся «свои».