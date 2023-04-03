«Это жесткое государство. Мы это увидели за девять лет»

Как крымских татар и украинцев призывают в российскую армию.

Чужие дети

Экрема Таирова мобилизовали в октябре прошлого года. В военкомате Белогорского района якобы намекнули: или на передовую, или в тюрьму. Его супруга Екатерина была беременна третьим ребенком, и из-за этого в начале частичной мобилизации — в сентябре — мужчине даже сказали, что полученная им повестка недействительна: расти, мол, детей, многодетный отец. Но потом передумали.

— Когда в сентябре ему сказали, что он может идти домой, мы были очень счастливы, — вспоминает Екатерина. — Экрем совсем не рвался туда, на спецоперацию, мы четыре года надеялись, что у нас появится еще один ребенок. Наконец, я забеременела, и вдруг [частичная] мобилизация…

По словам женщины, после второй повестки, полученной 13 октября, события развивались стремительно:

медкомиссия будто бы прошла формально, а на принесенную ею в военкомат справку от гинеколога о том, что она ждет третьего ребенка и срок беременности составляет больше 22 недель, ей ответили: «Эта бумага роли не играет».

В СМИ в это время депутат Госдумы Нина Останина заявляла ровно обратное — она договорилась с Минобороны об отсрочке для отцов двоих детей, в чьих семьях ожидают рождение третьего.

— Мужа забрали на следующий день после медкомиссии. Я пошла писать жалобу в прокуратуру, ездила в воинскую часть в Севастополь, куда его прикрепили. Писала главе Крыма Аксенову. Но отовсюду получила отказы: мне говорили, что у нас не трое детей, а я лишь беременна третьим, и это не считается. А ведь Экрем на тот момент уже фактически был единственным кормильцем в семье: я ушла в декретный отпуск.

Таиров с супругой работали в психиатрической больнице в Белогорске: он охранником, она медсестрой. Там и познакомились. До января Экрем еще оставался на полуострове — в Севастополе, где проходил подготовку. А потом — уехал «за ленточку».

— Охраняет новые территории, — говорит Екатерина. — На какой он линии, я не знаю. Звонит редко, говорит лишь, что там не хорошо. Я продолжаю попытки достать его оттуда: недавно подала новое заявление в военкомат, указала, что есть директива Генштаба об отсрочке для отцов троих детей, и у меня нехотя это заявление приняли…

Правда, вскоре после того, как Екатерина в очередной раз потребовала вернуть мужа, депутат Госдумы Останина заявила,

что директива об отсрочке для отцов троих детей — лишь рекомендательная: захочет военком — вернет отца детям, не захочет — не вернет.

— Но ведь есть примеры, когда отпускали: я знаю такие случаи в Севастополе и в Феодосии. А чем мои дети хуже? — возмущается она. И говорит, что заметила: во всех случаях, когда мобилизованных отправляли домой со «спецоперации», это становилось результатом усилий не только семьи, но и чиновников или депутатов. — То есть нужно, чтобы губернатор или депутат Государственной думы как бы поручился за тебя: что твоей семье тяжело без отца. Мне позвонил представитель крымского ЛДПР Олег Пихтерев и сообщил, что попытается помочь. Не знаю, получится ли… Очень тяжело без отца нам: я после родов себя плохо чувствую и не могу восстановиться, потому что одна занимаюсь детьми. Мы в селе живем — нужно котел истопить, чтобы тепло дома было, нужно приготовить на всех, почитать, позаниматься. Старший ребенок часто болеет… Я писала детскому омбудсмену. Но все чиновники говорят: мы займемся, мы займемся, а ни одного ответа конкретного, что мне помогут, ни разу не поступило. Только из военкомата: «Ничем не можем помочь».

Такое ощущение, что всем все равно. Я каждый день убеждаюсь, что в этой стране каждый сам за себя. Ничьи дети никому не нужны.

Севастополь. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

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Правозащитник Абдурешит Джеппаров. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

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Правозащитница из «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

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Джанкой. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

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