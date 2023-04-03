 

Мнение: Омут правосудия

03.04.2023, 15:00, Разное
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Фатхулла Исхаков родился 5 мая 1937 года.

А 23 мая 1959 года 22-летнего парня обвинили в покушении на тройное убийство.

В ночь с 22 на 23 мая 1959 года в селе Большие Каркалы Башкирии неизвестный пробрался в дом Марьям Рахматуллиной, где нанес резанные раны трем спящим девушкам.

В этом преступлении обвинили соседа – Фатхуллу Исхакова. А осенью 1959 года Исхакова приговорили к15 годам колонии.

И вот уже 64 года Фатхулла Исхаков пытается доказать свою невиновность.

Уже и «свидетели» признались, что подписали протоколы допросов из-за угроз милиционеров.

Уже и настоящий преступник написал «явку с повинной».

Уже и Конституционный суд России вынес решение, что дело Исхакова должно быть пересмотрено.

Уже и председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев – на стороне Исхакова.

Но оговоренный в 1959 году Фатхулла Исхаков до сих пор не оправдан и не реабилитирован.

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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