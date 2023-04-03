Баллистические ракеты Minuteman III оказались не адаптированы под форму земного шара

Очередные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет (сокр. МБР) Minuteman III завершились крупным скандалом.

Пентагон впервые запускал ракеты с территории США по целям, располагающимся на другом континенте – Европе. В процессе учений американские войска должны были отработать пуски на дальние дистанции, в условиях, приближенных к реальным. Однако уже первые запуски стали причиной остановки всего процесса обучения.

По словам начальника штаба армии США генерала Марка Милли, «ракеты взмывали в воздух и падали, словно мёртвые птицы». Вышедшие из строя МБР терпели крушение в радиусе 5-7 км от места запуска. К счастью, погибших и раненных среди мирного населения и военных практически нет – ракеты не несли боезаряда.

– Ракета Minuteman – визуально очень заметна, поэтому если её кто-то видел в небе, то имел возможность убежать подальше от места её предполагаемого места падения или спрятаться в убежище, – сообщил командующий армии, генерал Роберт Б. Эбремс. – Уже создана спецкомиссия по расследованию инцидентов. Скорее всего, все неудачные пуски будут объединены в рамках одного делопроизводства.

Источник Bloomberg в Пентагоне сообщает о первых результатах расследования. Члены комиссии считают виновным ведущего инженера компании-разработчика Boeing – Энтони Чуйса, одного из главных последователей теоретиков о плоской земле.

Все вычисления, сделанные для полета Minuteman III, оказались напрасными, так как Чуйс не учитывал шарообразную форму планеты. В итоге ракета поднимается на необходимую высоту, но при этом её баллистика, спроектированная для плоской земли, не способна далее двигаться по эллиптической траектории. Таким образом, предполагают члены спецкомиссии, ракету возможно использовать строго на малых дистанциях, с высот, не превышающих первого слоя атмосферы.

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