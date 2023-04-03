“Детские” косички, обрамляющие лицо: милая и смелая прическа из нулевых, которую стоит попробовать этим летом

“Детские” косички, которые обрамляют лицо, снова в тренде. Мода вернулась к нам из нулевых, и снова данная концепция стала чрезвычайно популярной. В первую очередь потому, что милая прическа с косичками у лица является универсальной. Ее можно сочетать с различными укладками и интегрировать в любой стиль. Об оригинальных идеях и пойдет речь в статье.

“Детские” французские косички

Речь идет о простой и милой прическе, концепция которой состоит из распущенных волос и двух косичек по бокам. Плетение классическое, пробор ровный или боковой, подойдут волосы любой длины и типа (вьющиеся или ровные, густые и тонкие). Для плетения косичек можно использовать челку, это также смотрится очень привлекательно (срабатывает разница в длине челки и остальных волос).

Косички с бусинами

Такая модель прически была популярна в восьмидесятых годах прошлого века. Если вы хотите выглядеть ярче и креативнее, сплетите по бокам косички, затем наденьте на них бусины. Выберите нужные вам цвета, чтобы декоративные украшения гармонично сочетались с вашей одеждой.

Удвоенные косички

Если французские косички кажутся вам слишком простыми, вы сможете добавить прическе некоторую изюминку, а именно сплести с обеих сторон не по одной, а по две косички, которые можно зафиксировать, соединив на кончиках. Очень эффектное решение с добавлением прическе экстравагантного элемента.

Небрежные косы

Небрежность является трендом нынешнего сезона. Именно поэтому вам не надо долго приглаживать и распрямлять утюжком пряди, чтобы сплести аккуратные косички. Достаточно сделать косички, как получается, отделив произвольно пряди, а также не задумываясь о причесывании. Такую прическу можно сделать, не глядя в зеркало.

Из челки-шторки

Как уже было сказано, челка также подходит для плетения косичек. И если это будет трендовая нынче челка-шторка, она станет очень удобным элементом, который поможет идеально обрамить лицо. Такое обрамление способствует визуальному моделированию формы (к примеру, подойдет обладательницам круглого и квадратного лица).

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Косички с декоративными украшениями

Вы можете использовать для украшения косичек не только бисер или бусины. Идеально будут смотреться металлические кольца, пружинки и другие оригинальные формы. Сплетите косички и прикрепите к ним эти украшения. Прическа сразу превратится в креативную и нарядную.

На коротких волосах

Необязательно плести длинные или относительно длинные косички, такой элемент будет гармонично смотреться с короткой стрижкой. Если длина позволит сделать всего лишь пару или тройку переплетов и косичка будет смешно торчать, ничего не меняйте или аккуратно закрепите ее невидимкой.

Волнистые полукосы

Косички могут не быть заплетенными во всей длине, вы можете заплести их до половины. Распустите волосы, слегка завейте их в мягкие локоны, впереди оставьте две полукосички. Такая прическа выглядит мило и нежно, она может быть повседневной и нарядной.

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С хвостом

Сегодня в моде прическа с “усиками”, и эти “усики” легко могут превратиться в косички. Вы можете интегрировать данный элемент к любую прическу. К примеру, отличным решением будет сделать высокий или низкий хвост, а впереди у лица сплести две косички.

С пляжными волнами

Наступает теплое время года, и прическа с легкими волнами становится все более актуальной (хотя, если честно, тенденция на такую прическу является популярной на протяжении всего года). Почему бы не совместить два тренда, чтобы получить супермодную прическу? Сделайте по бокам мини-косички на пляжных волнах, это будет смотреться максимально привлекательно, женственно и нежно.

Вместо заключения

Чтобы подытожить, стоит сказать, что “детские” косички являются не только милым и оригинальным, но и практичным элементом прически. Они могут собрать волосы у лица, чтобы они не мешали работать и не падали на глаза. Кроме того, косички могут моделировать форму лица и подойдут ко многим стилям в одежде. Стоит также добавить, что “детские” косички могут использовать не только дети. Этот элемент находится в тренде взрослой моды, поэтому вы можете смело использовать его в сочетаниях с любыми моделями причесок. В том числе речь идет о строгих укладках типа “ракушки” или “пучка балерины”, бабетты или прически с мокрым эффектом. Экспериментируйте и ищите свой оригинальный вариант.