Узкие шарфики из нулевых снова в моде: как стилизовать аксессуар

Диаметрально противоположные тренды мы наблюдаем из сезона в сезон. Например, зимой в моду стремительно вошли очень широкие и длинные шарфы. Некоторые из них напоминали палантины, настолько широкими они были.

Весной же к нам возвращается ретротренд нулевых — очень узкий шарф. Это как «родной брат» галстука. Но как вписать специфический аксессуар в образ, чтобы получился стильный лук? Вот какие рекомендации стоит принять к сведению.

Сочетайте с шапкой и перчатками

Если зимой из моды вышли комплекты из шарфа, шапки и перчаток, то сейчас нам вновь разрешаются эти три вещи в контексте одного образа. Правда, необязательно они должны быть одного дизайна.

Рисунок на аксессуарах может быть разный, главное, чтобы вещи сочетались по цвету. Узкий шарф вы можете просто набросить на плечи, не обматывая его вокруг шеи.

Добавьте разные текстуры

Создание лука с помощью вещей из разных материалов — прекрасный способ презентовать изысканный и современный наряд. Добавьте вязаный шарфик к одежде из денима и хлопка, и вы убедитесь в том, насколько по-другому будут смотреться привычные изделия. Можете также добавить к вязаному шарфику вещи из атласа, шелка, шерсти, с кружевом и с бахромой. Пушистая сумочка, замшевые ботильоны, джинсы и вязаный шарф со свитером — и в итоге у вас получается неповторимый образ.

Добавьте шарф к изысканному наряду

Шарф, как уже было сказано выше, может быть альтернативой галстуку. Это означает, что его можно использовать для создания офисно-деловых, вечерних образов, луков в стиле преппи.

Например, если вам импонирует эстетика преппи (по аналогии с нарядами старшеклассниц и школьниц), тогда сочетайте шарфик с блейзером, рубашкой и юбкой, а также туфлями Мэри Джейн. Либо вместо блейзера можно использовать вязаный жилет с блузой или свитер.

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Освежите простой образ

Шарф может стать изюминкой простого образа. Этот аксессуар поможет вам выразить свой индивидуальный стиль. Например, вы можете надеть топ без бретелей и джинсы.

У вас получится вполне себе банальный образ в повседневном стиле. Но стоит вам добавить шарфик из атласа и обернуть его разок вокруг шеи — и лук сразу обретет французский шарм.

Сочетайте с нарядами в стиле ретро

Любые ретротренды хорошо сочетаются с другими модными тендннциями в этом стиле. В итоге получаются креативные образы в винтажном стиле. Если вам импонирует эстетика конца девяностых и начала нулевых, тогда поступите следующим образом. Сочетайте чуть расклешенную книзу джинсовую юбку миди длины с низкой посадкой, удлиненную майку на бретелях и длинный вязаный или плюшевый шарф. Пусть аксессуар будет разноцветным. На фоне однотонной одежды нейтральных оттенков он будет смотреться особенно эффектно и стильно.

Завершите образ туфлями в стиле Мэри Джейн и носками. Такой вариант наверняка придется по душе креативным и творческим личностям, которые ценят свободу самовыражения, ведь здесь чувствуется эстетика хиппи.

Выбирайте шарф с принтом

Нейтральный шарф больше понравится приверженцам классики и сдержанности. Если же ваш наряд состоит из простой одежды нейтральных цветов, добавьте яркий акцент с помощью аксессуара с принтом. Как носить такую вещь, вы уже знаете. Можете обернуть вокруг шеи и оставить концы свисающими либо же просто набросить аксессуар на плечи.