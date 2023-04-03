 

Тело 12-летнего мальчика нашли на улице в Новокузнецке

03.04.2023, 14:12, Новости дня
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По данным “Царьграда”, в Новокузнецке на улице обнаружили тело 12-летнего мальчика. При этом на ребенке не были обнаружены следы насильственной смерти, по крайней мере, пока.

Как отмечает РИА ФАН, тело нашли на открытой местности в Куйбышевском районе города. В настоящее время с трупом ребенка работают судмедэксперты, чтобы уставить причину смерти мальчика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”. Об этом сообщает VSE42.RU.


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