По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России

Несколько месяцев

назад поклонники гадали — у кого же в Израиле брала интервью Ксения Собчак. И

вот, кажется, ответ найден. Героиня нового выпуска — латышская певица, подружка

Аллы Пугачевой и противница российского прошлого Лайма Вайкуле.

Центральной темой

разговора стали, конечно, февральские события 2022 года и их последствия. Лайма

Вайкуле рассказала свою точку зрения. Более того, она даже предположила, кто

мог бы стать следующим президентом России. Спойлер — она предлагает стране

пойти по стопам Украины.

Так, латышка

Вайкуле в интервью прочит еврея Максима Галкина* в президенты. Звезда привела

неоспоримые, по ее мнению, аргументы. Так, Лайма Станиславовна посчитала, что

раз Максим* не политик, значит, из чего выйдет идеальный президент. Видимо,

комики на высоких постах — это новый тренд, рассуждают зрители.

Если же Галкину*

не подойдет кресло главы государства, его всегда сможет подменить верная супруга.

Лайма Вайкуле и тут не против увидеть народную артистку в качестве президента.

“А может, Алла будет президентом.

Вот это было бы чудо”, — делится 69-летняя певица.

Себе высокую должность Лайма

Вайкуле еще не присмотрела. По ее словам, ей не хочется читать о себе

негативные комментарии. Женщина не планирует менять свой образ жизни ради благого

дела.

*Максим Галкин признан

иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.