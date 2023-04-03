По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Несколько месяцев
назад поклонники гадали — у кого же в Израиле брала интервью Ксения Собчак. И
вот, кажется, ответ найден. Героиня нового выпуска — латышская певица, подружка
Аллы Пугачевой и противница российского прошлого Лайма Вайкуле.
Центральной темой
разговора стали, конечно, февральские события 2022 года и их последствия. Лайма
Вайкуле рассказала свою точку зрения. Более того, она даже предположила, кто
мог бы стать следующим президентом России. Спойлер — она предлагает стране
пойти по стопам Украины.
Так, латышка
Вайкуле в интервью прочит еврея Максима Галкина* в президенты. Звезда привела
неоспоримые, по ее мнению, аргументы. Так, Лайма Станиславовна посчитала, что
раз Максим* не политик, значит, из чего выйдет идеальный президент. Видимо,
комики на высоких постах — это новый тренд, рассуждают зрители.
Если же Галкину*
не подойдет кресло главы государства, его всегда сможет подменить верная супруга.
Лайма Вайкуле и тут не против увидеть народную артистку в качестве президента.
“А может, Алла будет президентом.
Вот это было бы чудо”, — делится 69-летняя певица.
Себе высокую должность Лайма
Вайкуле еще не присмотрела. По ее словам, ей не хочется читать о себе
негативные комментарии. Женщина не планирует менять свой образ жизни ради благого
дела.
*Максим Галкин признан
иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Смотреть комментарии → Комментариев нет