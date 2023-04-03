 

По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России

03.04.2023, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько месяцев
назад поклонники гадали — у кого же в Израиле брала интервью Ксения Собчак. И
вот, кажется, ответ найден. Героиня нового выпуска — латышская певица, подружка
Аллы Пугачевой и противница российского прошлого Лайма Вайкуле.

Центральной темой
разговора стали, конечно, февральские события 2022 года и их последствия. Лайма
Вайкуле рассказала свою точку зрения. Более того, она даже предположила, кто
мог бы стать следующим президентом России. Спойлер — она предлагает стране
пойти по стопам Украины.

Так, латышка
Вайкуле в интервью прочит еврея Максима Галкина* в президенты. Звезда привела
неоспоримые, по ее мнению, аргументы. Так, Лайма Станиславовна посчитала, что
раз Максим* не политик, значит, из чего выйдет идеальный президент. Видимо,
комики на высоких постах — это новый тренд, рассуждают зрители.

Если же Галкину*
не подойдет кресло главы государства, его всегда сможет подменить верная супруга.
Лайма Вайкуле и тут не против увидеть народную артистку в качестве президента.

“А может, Алла будет президентом.
Вот это было бы чудо”, — делится 69-летняя певица.

Себе высокую должность Лайма
Вайкуле еще не присмотрела. По ее словам, ей не хочется читать о себе
негативные комментарии. Женщина не планирует менять свой образ жизни ради благого
дела.

*Максим Галкин признан
иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.20 / ЧВК “Вагнера” в Беларуси. Нардеп Арьев опубликовал материалы спецоперации СБУ

31.10.21 / “К сожалению, жизнь – не Instagram”. Потап показал, как выглядел бы с “идеальным лицом”

01.12.21 / Российское общество «Знание» подвело итоги конкурса «Лига лекторов»

19.09.20 / Арахамия заявил, что “Слуге народа” выгоднее проиграть местные выборы

10.08.20 / Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

27.01.22 / Школьников в Новосибирской области решили перевести на удаленку

30.06.21 / Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

21.04.21 / Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт

03.03.21 / Le Monde – в марте Еврокомиссия представит законопроект о вакцинных паспортах

07.09.21 / Счетная палата предложила способ сдержать рост цен на жилье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика