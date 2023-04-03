 

Зендая и Том Холланд, Джиджи Хадид и Пенелопа Крус на открытии Культурного центра в Мумбаи

03.04.2023, 13:59, Разное
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В минувшую субботу, 1 апреля, в Мумбаи состоялось грандиозное открытие Культурного центра Ниты Мукеш Амбани, супруги одного из богатейших предпринимателей мира и самого богатого человека Индии Мукеша Амбани. Центр включает четыре зала, в том числе театральный на две тысячи человек, сделанный по образцу голливудского Dolby Theatre, где традиционно проводится ежегодная премия “Оскар”.

Торжественное открытие посетили не только главные звезды Болливуда, но и мировые знаменитости: Зендая и Том Холланд, которых сопровождал стилист Лоу Роуч, Джиджи Хадид, Пенелопа Крус, Приянка Чопра и Ник Джонас, Карли Клосс и многие другие.

Зендая и Лоу РоучЗендая, Пенелопа Крус, Джиджи Хадид, Том Холланд, Лоу РоучДжиджи ХадидПенелопа КрусПриянка Чопра и Ник ДжонасКарли Клосс


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