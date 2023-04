Редкий выход: Гвен Стефани и Блейк Шелтон в парных образах на премии CMT Music Awards 2023

Накануне, 2 апреля, в Остине, штат Техас, прошла главная премия в области музыки кантри — CMT Music Awards 2023. Ежегодную церемонию награждения посетили супруги Гвен Стефани и Блейк Шелтон. Помимо них на мероприятии присутствовали Аланис Мориссетт, Шанайя Твейн и другие звезды жанра.

Для редкого совместного выхода в свет муж и жена выбрали парные образы. Следуя примеру супруга, Гвен надела черный мужской пиджак с рубашкой и галстуком. Впрочем, певица не изменила своему стилю и дополнила маскулинный классический верх экстремальной мини, расшитой камнями, и высокими меховыми сапогами. За наряд певицы отвечал модный дом Valentino. Отметим, что и Гвен, и Блейк не только покрасовались на ковровой дорожке, но и выступили на самой церемонии.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани

Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились летом 2021 года. Тогда же поп-звезда опубликовала первые официальные фото с торжества. Они познакомились более 8-ми лет назад на шоу The Voice (“Голос”), в котором оба были наставниками. В начале ноября 2015-го слухи о романе музыкантов подтвердились, когда они стали выходить вместе в свет. В тот период оба переживали развод — он расстался с Мирандой Ламберт после 4-х лет брака, а Гвен объявила о расставании со своим мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих сыновей.

Роман Блейка и Гвен развивался стремительно: уже в декабре того же года они представили друг друга своим родителям, а певица познакомила нового бойфренда с детьми сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. За три года романа Гвен Стефани и Блейк Шелтон стали настоящей семьей, и в 2018 году музыкант сказал, что готов жениться:

Я никогда не думал, что смогу влюбиться с первого поцелуя. Рядом с ней я чувствую себя так, как будто каждый день — Рождество. Что касается свадьбы… Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет, – признался Шелтон тогда.

Помолвка пары состоялась только два года спустя — в октябре 2020-го, и Гвен негласно подтвердила сей факт, появившись позже на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце. Кстати, их романтический союз давно перерос в творческий: в 2016 году музыканты записали совместную песню “Go Ahead and Brake My Heart”, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию “Make Me Like You”.

Гвен Стефани