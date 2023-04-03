Скандалы: Товароразворот

Как изменилась внешняя торговля России с начала СВО

В марте Федеральная таможенная служба сообщила на своём официальном сайте о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики внешней торговли. Сведения не публиковались в течение года. Однако и теперь получить представление о торговле с дружественными и недружественными странами исходя из статистики ФТС невозможно. Изменения же в торговых потоках впечатляющие.

Что показала ФТС

Решение о приостановке публикации таможенной статистики было принято весной 2022 года. Глава ведомства Владимир Булавин называл это временной мерой, чтобы избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». В ФТС также указывали на то, что в условиях санкций «не стоит показывать всё подряд».

Спустя год кое-что показать всё же решили – таможенное ведомство опубликовало стоимостные объёмы экспорта и импорта РФ за 2022 год. Из них следует, что объёмы внешней торговли, несмотря на геополитическую обстановку, выросли по сравнению с 2021 годом на 8 процентов (до 850 млрд долларов). Экспорт из России увеличился почти на 20 процентов (591 млрд долларов), импорт сократился на 11,7 процента (259 млрд долларов).

Как следует из таблицы, представленной на сайте ФТС, почти на 43 процента повысился российский экспорт углеводородов (минеральное топливо, нефть и продукты перегонки) – до 384 млрд долларов.

Увеличилась и экспортная выручка от реализации удобрений и цветных металлов (медь, никель, алюминий, цинк). Таким образом, зарубежным «партнёрам», вероятно, даётся понять, что попытки нанести удар по ключевым отраслям при помощи санкций и ограничения импорта не увенчались успехом.

В то же время ФТС не стала публиковать сведения о товарообороте с конкретными странами, что на регулярной основе делалось раньше. Последняя информация на эту тему свидетельствует о том, что до начала специальной военной операции (СВО) ключевыми внешнеторговыми партнёрами РФ были страны ЕС (Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Финляндия, Франция), Китай, Корея, США, Япония, Турция, Украина, Белоруссия и Казахстан.

Как показывает анализ данных из открытых источников, за истекший год ситуация изменилась кардинально.

Прощай, Америка и ЕС

Одним из наиболее показательных примеров снижения торговой активности с недружественными странами стали Соединённые Штаты – их доля во внешней торговле РФ опустилась ниже 2 процентов (падение более чем в два раза). Объём экспорта американских товаров в Россию в 2022 году стал рекордно низким за всё время подсчётов (1,7 млрд долларов), сократившись в 3,7 раза. Российский импорт в США упал более чем вдвое – с почти 30 млрд долларов в 2021 году до 14,45 млрд в 2022-м. Таковы сведения, опубликованные в докладе о товарообороте Бюро переписи США. Подтверждал их и замглавы ФТС Руслан Давыдов.

По словам чиновника, значительное падение зафиксировано и в торговле с некоторыми странами – членами ЕС – снижение товаропотока до 50 процентов.

В то же время, как показывает статистика Евростата, товарооборот России и Евросоюза в целом вырос за год на 2,3 процента (до 258,6 млрд евро). Импорт из РФ увеличился на четверть (главным образом за счёт высоких цен на энергоносители в первом полугодии), в то время как экспорт из ЕС в Россию упал примерно на 40 процентов. Как отмечает Давыдов, если раньше со стороны Евросоюза в РФ заходило около 3 тыс. грузовиков, то теперь вдвое меньше, включая поток, идущий через белорусскую границу. Очевидно, что в этом году после вступления в силу эмбарго на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля) показатели импорта из России в ЕС будут значительно скромнее.

Индия вытеснила Европу

Однако же российские чиновники спешат заверить, что выпадающие объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов уже удалось перенаправить . Как сообщил на днях глава Минэнерго Николай Шульгинов, Россия полностью диверсифицировала свой экспорт.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», — Николай Шульгинов, министр энергетики РФ

Масштабная тенденция наметилась ещё в прошлом году, и здесь наиболее заметным игроком стала Индия.

За счёт увеличившихся продаж нефти в эту страну (по данным вице-премьера Александра Новака, в 22 раза за год – примерно с 3,7 млн тонн в 2021 году) Россия поднялась с 18-го места по импорту в Индию на 4-е. Товарооборот двух государств за неполный 2022–2023 финансовый год достиг почти 40 млрд долларов. С ноября по февраль Россия ежемесячно становилась крупнейшим поставщиком нефти в Нью-Дели. В итоге, по сведениям Международного энергетического агентства, в минувшем году Индия вытеснила Европу в качестве главного покупателя морской нефти из России.

Недремлющий Китай

Ставит рекорды Россия и на нефтяном рынке КНР. В конце прошлого года по объёмам поставок сырой нефти в Китай РФ вышла на 1-е место, вытеснив с этой позиции Саудовскую Аравию. Рост экспорта за неполный год составил примерно 10 процентов – около 80 млн тонн на сумму свыше 50 млрд долларов. Если учесть, что импорт из России в Китай за год превысил 114 млрд долларов (плюс 43 процента), то почти половину этого объёма обеспечили именно нефтяные поставки.

В целом, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2022 году составил 190 млрд долларов (плюс 30 процентов). Экспорт Китая в Россию вырос почти на 13 процентов (более 76 млрд долларов). После введения западных санкций и ухода международных игроков с российского рынка китайские компании начали активно занимать освобождающиеся в РФ ниши. Во многом за счёт поставок из КНР Россия смогла закрыть бреши в машиностроительной сфере, в сегментах промышленного оборудования и строительства.

Назло санкциям: Турция, ЕАЭС, ОАЭ

Объём внешней торговли между Россией и Турцией за прошлый год составил около 60 млрд долларов. Это также рекорд для двух стран. «За девять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Турцией удвоился и достиг 45 миллиардов долларов», – говорил в конце года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что страны будут стремиться к тому, чтобы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов в год.

Определённые ограничения в торговле между странами были введены в марте этого года, когда турецкое правительство запретило своим компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционной продукции. Альтернативных поставщиков российские импортёры уже начали активно искать в Казахстане и других странах. Эта тенденция широко распространена с момента введения первых антироссийских санкций и контрсанкций в 2014 году и позволила партнёрам России по ЕАЭС существенно расширить торговые связи с Москвой.

Год с начала СВО стал особенно показательным.

За девять месяцев 2022 года рост взаимной торговли России со странами ЕАЭС превысил 57 млрд долларов (плюс 15 процентов).

Всего за год оборот составит, по предварительным прогнозам, около 80 млрд долларов. За 10 месяцев торговля с Белоруссией и Казахстаном выросла на 10 процентов (почти 35 млрд долларов и более 22 млрд долларов соответственно). За тот же период товарооборот между РФ и Арменией достиг рекордной отметки, превысив 3,8 млрд долларов (плюс 85 процентов). Рекорды демонстрирует и Киргизия: с января по сентябрь объёмы торговли с этой страной превысили 2 млрд долларов (плюс 42 процента).

Среди арабских стран крупнейшим партнёром, во многом помогающим РФ существовать в санкционном режиме, являются Объединённые Арабские Эмираты. Объём экспорта из России в ОАЭ взлетел в прошлом году на 71 процент (8,5 млрд долларов). И хотя Эмираты наряду с Турцией получили от США и ЕС предупреждение о возможности попасть под вторичные санкции, власти ОАЭ пока не вводили ограничительных мер на сотрудничество с российскими компаниями.

Приоритетные направления: от Казахстана до Кении

На вопрос, по каким направлениям дальше будет развиваться российская внешняя торговля, отчасти ответил Российский экспортный центр (РЭЦ), составив соответствующую карту . В неё входят четыре группы стран. «Первая группа – это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортёров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платёжеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь», – заявил заместитель председателя правления «Росэксимбанка» (входит в РЭЦ) Роман Смагин.

Вторая группа – это традиционные дружественные торговые партнёры России, где рост поставок возможен за счёт увеличения рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран. Третья – крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортёров пока не так сильны, но у которых имеется большой потенциал роста. Сюда входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд. Наконец, в четвёртой группе небольшие страны, «имеющие точечный потенциал наращивания российских поставок», сообщили в РЭЦ. В этом списке, в частности, Сербия, Марокко и Кения.

По данным Минэкономразвития, к началу текущего года доля недружественных экономик в экспорте из России снизилась почти на четверть – с 58 до 35 процентов. Доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65 процентов и, вероятно, продолжит расти. К слову, в ближайших планах России завершение переговоров по соглашению о свободной торговле товарами с Ираном и Египтом и начало работы по аналогичному документу с Индией.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”