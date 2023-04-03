 

«Я по тебе скучаю»

03.04.2023, 13:35, Разное
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В Воронеже перед концертом группы «Руки вверх!» зрителям предлагали пойти на военную службу по контракту.

Воронежцев, пришедших в пятницу на концерт группы «Руки вверх» в ледовый Дворец спорта «Юбилейный», ждал неожиданный пролог — на стоянке перед дворцом несколько часов простоял микроавтобус, внутри которого располагался мобильный пункт по заключению контрактов на военную службу.

За полчаса до начала концерта он уехал, и решился ли кто-то из зрителей воспользоваться возможностью с поля боя обратиться к своей девушке словами «вечнозеленого» хита любимой группы: «Крошка моя, я по тебе скучаю!» — доподлинно неизвестно.

Зато известно из официальных источников, что тех, кто уже призван на военную службу, а также добровольцев, хватает для выполнения задач СВО. Об этом в ходе брифинга 31 марта 2023 года сказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Сейчас значительно увеличилось количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами.

Работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ, — отметил представитель Минобороны.

Напомним, что 1 апреля в РФ начался весенний призыв на воинскую службу. Он продлится до 15 июля, в армию пойдут ребята в возрасте от 18 до 27 (пока) лет, всего по стране предполагается отправить в войска порядка 147 тыс. человек.

План Воронежской области — около трех тысяч. В областном военном комиссариате уверяют, что ни один из срочников не попадет в зону СВО. Это же подтвердил и губернатор Воронежской области Александр Гусев, напомнивший во время еженедельного совещания в областном правительстве 27 февраля 2023 года о том, что нынешний весенний призыв никак не связан с направлением личного состава Вооруженных сил в зону СВО.

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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