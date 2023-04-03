Мнение: О гибели RU-военкора… Кому выгодно?

Совершенно неожиданно «задник» питерского кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, где уроженец Донбасса Максим Фомин, более известный как «военкор Владлен Татарский», проводил творческую встречу, оказался символически-пророческим. И вполне оттеняющим весь мрачный трагизм того, чем этот сеанс общения с неравнодушной общественностью в итоге завершился.

А окончилось всё, как известно, взрывом самодельного взрывного устройства, гибелью самого военкора и контузиями ещё у десятков посетителей «Патриот-бара». Хотя по факту этого происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», все называют случившееся терактом. Как и в случае с прошлогодним убийством Дарьи Дугиной, известного в РФ общественного деятеля и дочери философа Александра Дугина, одного из идеологов «евразийства» и «Новороссии».

То есть, опять «украинский след»?

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк очень оперативно — всего через час с минутами после ттго, как стало известна личность погибшего — выступил с твитом-опровержением.

Мол, «пауки в банке».

Намёк понятен. Говорят, погибший Владлен Татарский входил в «сетку» ТГ-каналов известного бизнесмена Евгения Пригожина и часто отрабатывал выгодные тому нарративы. Чем иной раз несказанно «злил» российских силовиков, судя по многочисленным разговорам. Могли ли те выступить с ответочкой, заодно послав «чёрную метку» работодателю военкора. Утверждение довольно мутное априори, а если учесть демонстративно громкий способ исполнения — да ещё в Санкт-Петербурге, городе для нынешнего российского президента особом, — от этой «версии» не остаётся камня на камне.

Также нельзя исключить, что мог иметь место «личный конфликт» где-то в зоне боевых действий. Погибший Владлен Татарский был, как утверждают, порой несдержан на язык, говорил много лишнего и не боялся переть на рожон, чувствуя за своей спиной мощную поддержку. Но опять же, время, место и способ «решения вопроса» совсем не подходит для такой версии. Шальная пуля разрешила бы любую ссору куда быстрее и действеннее.

Мог ли сам «авторитетный бизнесмен» подобным экстравагантным способом покончить с собственным проектом, заодно насолив и давнему недругу, питерскому губернатору Александру Беглову? Конечно, сидя «на диване», допустить можно всё, что придёт в голову. Но также в неё придётся допустить и множество совершенно лишних сущностей типа какой-то крупной ссоры двух мужчин или полного выхода Владлена Татарского из-под контроля. Однако об этом нет даже туманных слухов, а ещё месяц назад военкор пользовался полным доверием со стороны своего работодателя. Принцип «бритвы Оккама» побуждает отбросить и это.

Наконец, ещё из теорий остаётся «бытовой конфликт» с каким-нибудь неизвестным ветераном уже в России. Быть может, и в самом Питере. Уже немало людей вернулись из зоны боевых действий, многие из них — с опытом минно-взрывной работы, некоторые — со связями среди военных, а что у кого творится в голове, сразу и не поймёшь: чужая душа — потёмки. Но сам способ исполнения — по основной на данный момент версии случившегося, заминированную статуэтку с 200 или 400 г. тротила жертве передала прямо на встрече девушка-пацифистка — совсем не походит на действия «мстителя-одиночки». Тут, скорее, похоже на организованную группу…

Если так, то можно ли назвать покушение на жизнь известного военкора результатом работы одной из таких групп, представляющих «сопротивление Режиму™»? Тут есть минимум две проблемы. Во-первых, максимум успеха таких «групп» в глубине территории России — попытки поджогов чего-нибудь, от военкоматов, до распределительных щитков электроснабжения на железных дорогах. Плюс попытки взрывов ж/д путей в приграничных с Украиной областях, что вообще-то больше похожи на диверсии в тылу с понятными целями и не менее понятными исполнителями. Во-вторых, в таких инцидентах, как правило, прослеживается либо «украинский след», либо украинское влияние, когда поджоги совершаются под воздействием информационной обработки, которую через соцсети и мессенджеры проводит одно известное подразделение Сил спецопераций Украины. То есть, круг замкнулся…

И отдельного упоминания заслуживает та феноменальная скорость, с которой Украина отреагировала на гибель русского военного блогера.

В числе первых сообщил о взрыве в Санкт-Петербурге ТГ-канал «112», не называя никаких подробностей. Произошло это в 18:45 мск. Менее, чем через пять минут аналогичное видео, только без плашки, появилось в украинском канале «ТруХа», при этом уже назван возможный пострадавший — военкор Владлен Татарский. А ещё через очень короткое время — спустя лишь пару минут после того, как гибель военного блогера была подтверждена, — тот же «ТруХа» уже выписал благодарность за «хорошую работу» руководителю ГУР МОУ Кириллу Буданову и главе СБУ Василию Малюку. Фантастика? Или некая «априорная информированность»?

В таком контексте оперативность — несмотря на выходной день — Офиса президента Украины играет новыми красками. Как и хорошо знакомые мотивы в такой полуофициальной реакции — «это не мы», «пауки в банке», «они сами себя взорвали»…

Уже хорошо узнаваемый modus operandi, не правда ли?

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