Теперь шляпы-ведра будем носить даже с сарафанами: особенности самого неоднозначного тренда весны-лета

О том, что мода на девяностые возвращается, свидетельствуют актуальные ретро-тренды. Например, шляпа-ведро. Данный аксессуар, который раньше носили разве что на отдыхе, у моря, сейчас плавно интегрируется в повседневный стиль.

Образы со шляпами-ведрами демонстрируют такие знаменитости, как Белла Хадид и Хейли Бибер. Очень важно подобрать головные уборы по форме лица. Если говорить о шляпах-ведрах, то больше всего они подходят обладательницам квадратных, прямоугольных и удлиненных лиц.

Разбираем самые трендовые модели и вдохновляемся эффектными луками.

Вязаная

Вязаная шляпа-ведро прекрасно интегрируется в уличный и спортивный стиль. Цветастый головной убор можно носить с широкими спортивными штанами, футболкой и курткой (пуховиком или бомбером). Убедитесь в том, что по цвету панамка сочетается с той или иной вещью (например, со штанами).

Оранжевая

Весна — самое время презентовать яркие образы. Создайте монохромный лук в оттенках оранжевого, состоящий из шляпы-ведра, блейзера оверсайз, свободных брюк и майки или футболки. Это прекрасный наряд в стиле офисный кэжуал, который подойдет для работы. Головной убор добавит нотку неформальности.

Вельветовая

Вельветовая шляпа-ведро синего благородного цвета тоже прекрасно впишется в офисный лук. Сочетайте такой головной убор с укороченными классическими брюками (или же черными джинсами), свитером и длинным пальто. Дополните наряд лоферами и стильным тоутом.

Меховая

Белла Хадид — икона стиля для многих представительниц прекрасного пола. И это неспроста, поскольку супермодели удается презентовать невероятной красоты луки. Один из таких — это наряд, состоящий из расклешенных штанов в спортивном стиле, худи с графическим принтом и длинного плаща. Меховая шапка с принтом в данном случае является акцентным аксессуаром и привносит в лук свою изюминку.

С принтом

Головные уборы с принтами позволяют сделать любой наряд более красочным и самобытным. Если хотите добавить нотку экстравагантности, тогда сочетайте узорчатую шляпу-ведро с вещами оттенка металлик. Например, с блестящими серебристыми сапогами и сумочкой. Костюм цвета хаки в мужском стиле сделает образ более самобытным.

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Черная

Если вам нравится классика и традиционные сочетания, тогда создайте черно-белый лук. Черные широкие спортивные штаны с черно-белой кофтой и черной курткой эффектно дополнит черная шляпа-ведро. А чтобы лук не получился слишком скучным и банальным, поэкспериментируйте с текстурами. Например, вы можете сочетать футболку из хлопка с вельветовыми или атласными брюками.

Классическая однотонная

Лаконичная однотонная шляпа-ведро нейтрального черного цвета прекрасно дополнит образ в стиле офисный кэжуал. Сочетайте такой аксессуар в брючным костюмом в клетку. Добавьте нотку неформальности с помощью спортивной обуви: кроссовок или кед. Светлая сумочка-клатч пусть станет яркой деталью, которая освежит образ.

Другая идея с классической черной шляпкой — это сочетать ее с сарафаном либо с платьем-комбинацией.

Тогда у вас получится повседневный стильный образ. В данном случае будут также уместны кеды или кроссовки. Дополните наряд рюкзаком или сумкой в тон к одежде.

Виниловая

Используйте виниловую шляпу-ведро для создания гламурных нарядных луков. Удачная идея для посещения любого торжества — это сочетать блестящий головной убор с многослойным платьем. Верхний слой полупрозрачной ткани позволит сделать образ более изысканным и эффектным. Платье приталенного кроя (можно обозначить талию с помощью поясного ремня) с плиссировкой подчеркнет женственность. Дополните наряд остроносыми элегантными туфлями и миниатюрной сумкой.