Собянин: Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности

Москва вошла в число лидеров по инновационной привлекательности среди мегаполисов. Российская столица заняла первое место по значению индекса “Инфраструктура инноваций”, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Рейтинг составил Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. В исследовании участвовало 200 городов, включая Гонконг, Берлин, Вашингтон и другие.

По количеству технопарков российская столица заняла второе место. В городе действует 51 технопарк, в том числе семь приоритетных инвестпроектов. Там создано около 70 тысяч рабочих мест.

“В Москве запущена и самая масштабная в мире программа пилотного тестирования. За 4 года было инициировано свыше 330 тестирований, 250 из которых завершены”, – уточнил Собянин.

Также столица находится в лидерах привлекательности для туристов. Город занял второе место в мире по числу музеев, театров и галерей, третью позицию по достопримечательностям и уникальным местам.

Мэр отметил, что в общем рейтинге инновационной привлекательности, включая состояние креативных индустрий и городской среды, Москва вошла в десятку лучших вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Пекином и другими мировыми мегаполисами.

Специалисты международной консалтинговой компании PwC ранее признали российскую столицу самым озелененным мегаполисом мира. С 2011 года в городе высадили 10 миллионов деревьев и кустарников.