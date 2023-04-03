19-летняя американка рассказала, как Илон Маск домогался к ней в 2002 году

19-летняя жительница Калифорнии Дайана Фостерс обвинила миллиардера Илона Маска в сексуальных домогательствах.

По её словам, это произошло в 2002 году на вечеринке в Модесто, когда она выпила изрядное количество алкоголя.

Девушка намерена обратиться в полицию, чтобы хотя бы формально зафиксировать факт жалобы, а также призывает компании и крупных предпринимателей «отменять» Маска и его бизнес: не взаимодействовать с ним, отменять контракты и не участвовать в совместных проектах.

Некоторые пользователи соцсетей усомнились в истории, однако Фостерс и правозащитные организации обрушились на них с критикой за попытку «обвинить жертву», а также «нивелировать реальные человеческие страдания своей сухой арифметикой». Позже пострадавшая заявила, что «просто опечаталась» (хотя заявление первоначально прозвучало в видео) – на самом деле всё произошло не в 2002, а в 2012 году.

Комментариев от самого миллиардера пока не поступало. Некоторые известные адвокаты и активисты уже посоветовали ему признать вину и выплатить компенсации, поскольку «дальнейшее отпирательство уничтожит остатки репутации».

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