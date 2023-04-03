 

19-летняя американка рассказала, как Илон Маск домогался к ней в 2002 году

03.04.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

19-летняя жительница Калифорнии Дайана Фостерс обвинила миллиардера Илона Маска в сексуальных домогательствах.

По её словам, это произошло в 2002 году на вечеринке в Модесто, когда она выпила изрядное количество алкоголя.

Девушка намерена обратиться в полицию, чтобы хотя бы формально зафиксировать факт жалобы, а также призывает компании и крупных предпринимателей «отменять» Маска и его бизнес: не взаимодействовать с ним, отменять контракты и не участвовать в совместных проектах.

Некоторые пользователи соцсетей усомнились в истории, однако Фостерс и правозащитные организации обрушились на них с критикой за попытку «обвинить жертву», а также «нивелировать реальные человеческие страдания своей сухой арифметикой». Позже пострадавшая заявила, что «просто опечаталась» (хотя заявление первоначально прозвучало в видео) – на самом деле всё произошло не в 2002, а в 2012 году.

Комментариев от самого миллиардера пока не поступало. Некоторые известные адвокаты и активисты уже посоветовали ему признать вину и выплатить компенсации, поскольку «дальнейшее отпирательство уничтожит остатки репутации».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07.22 / Мариничев, интернет-омбудсмен напомнил об опасностях публичного Wi-Fi

19.04.22 / Hовый альянс демократий конфликта на Украине может и не пережить

26.09.22 / Танцы до упаду: как 64-летняя Мадонна отпраздновала день рождения сына

20.06.21 / Чтобы не было абьюза: 5 вещей, о которых женщине лучше позаботиться до брака

03.08.22 / Российская социальная сеть ЯRUS запустит версию для слабовидящих людей

25.02.23 / Делают ноги подтянутыми и красивыми: комфортные каблуки на все случаи жизни

10.03.22 / Прыжок мангуста в пустоту

29.11.22 / Мнение: Карнавал окончен

01.11.22 / Лучшие ЖК до 8 этажей в Подмосковье

23.02.21 / Битва за Ковчег Завета в Эфиопии, погибли более 800 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика