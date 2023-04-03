Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче

Энн Хэтэуэй снялась в рекламной кампании новой коллекции Донателлы Версаче. Линия получила название Versace Icons. Она посвящена культовым иконам стиля. Авторами фотографий стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. На фото актриса предстала в черном мини-платье из блестящего материала, а также в джинсах, черном корсете и кожаном жакете. Донателла призналась, что Энн невероятно вдохновила ее.

Я люблю ее как актрису, но еще больше восхищаюсь ей как женщиной. Она большая звезда, она бизнесвумен, она креативная и невероятно добрая. Это делает ее настоящей иконой Versace!

Энн Хэтэуэй

Хэтэуэй рассказала, что Донателла объяснила ей основную концепцию коллекции. Это очень вдохновило актрису. Дизайнер хотела создать линейку “вневременных” изделий, которые не зависели бы от трендов и могли служить своей обладательнице долгие годы.

Когда потрясающая, талантливая Донателла Версаче предложила мне принять участие в кампании, она поделилась своим видением коллекции на все времена с фирменным духом Versace. Она сказала, что ей хочется сосредоточиться на вещах, которые станут любимыми в чьем-то гардеробе, которые будут радовать, невзирая на тренды, которые будут надевать еще и еще раз всю жизнь, — написала Хэтэуэй в соцсетях

Ранее стало известно о том, что кинокомпания Disney работает над третьей частью фильма “Дневники принцессы” — и некоторые подробности грядущего проекта уже просочились в прессу. Сценаристом ленты выступит Адрита Мукерджи, которая работала над такими телешоу, как “Супергерл” и “Учитель”. Из оригинальной команды вернется продюсер двух первых фильмов Дебра Мартин Чейз, и, предположительно, исполнительница главной роли Энн Хэтэуэй, которая сейчас числится среди руководителей проекта.

Энн ХэтэуэйЭнн Хэтэуэй