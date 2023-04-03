 

Екатерина Стриженова с дочкой, Анфиса Чехова, Ирина Слуцкая и другие звезды на мероприятии #ПроBeauty

03.04.2023, 12:30, Разное
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28 марта в столичном ресторане TartuFo в рамках проекта #ПроBeauty состоялось специальное мероприятие “Весна со вкусом”. Встреча прошла в неформальной обстановке: присутствующие не только узнали главные новости бьюти-индустрии, но и поделились своими секретами красоты и здоровья, обсудили планы на весну и лето, а также под чутким руководством бренд-шефа и шеф-повара ресторана TartuFo приготовили несколько блюд итальянской кухни.

Среди звездных гостей были замечены: Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, телеведущая Анфиса Чехова, фигуристка Ирина Слуцкая, певица Мария Зайцева, актриса Анастасия Макеева и многие другие.

Анфиса ЧеховаЕкатерина и Александра СтриженовыАнастасия Макеева и Роман МальковИрина СлуцкаяЖеня МалаховаАнна ПесковаСогдианаНадежда Ангарская с сыномМария ЗайцеваЛипа Тетерич


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