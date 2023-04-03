Представим: Кадырова нет

Людям, муссирующим слухи о здоровье чеченского главы, стоит задуматься о том, с какими проблемами столкнется Чечня в случае печального исхода.

Спекуляции на тему здоровья Кадырова начались в соцсетях в конце прошлого года и распространялись в основном сеткой чеченских телеграм-каналов, связанных между собой и администрируемых одними и теми же людьми. До поры до времени на эти слухи обращали внимание разве что украинские блогеры. Но в конце февраля — начале марта тема здоровья Кадырова внезапно стала топовой.

21 февраля Рамзан не появился в Москве на Федеральном послании Путина. 3 марта Владимир Путин неожиданно встретился со старшим сыном главы Чечни — 17-летним Ахматом. Причем сопровождал его не сам Кадыров, а советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Из комментария самого главы Чечни, почему-то оставшегося в этот день в республике, можно было предположить, что встреча с Путиным была этаким оригинальным свадебным подарком (на следующий день Ахмат Кадыров действительно женился). На самой же встрече речь в основном шла об исторической роли деда и тезки Ахмата — бывшего муфтия независимой Ичкерии, перешедшего на сторону России, Ахмата-Хаджи Кадырова. Вот только упоминание об Ахмате-Хаджи в этом контексте вызвало у многих прямую ассоциацию с другой встречей Путина: в 2004 году, после убийства отца, молодой Рамзан приехал в Кремль. Спортивный костюм, в котором он прибыл на встречу с главой государства, навсегда врезался в историческую память России. Именно тогда и началась политическая карьера Кадырова.

Сын Рамзана Кадырова Ахмат на встрече с Владимиром Путиным, 3 марта 2023 г. Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

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Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров (слева направо) во время встречи в Кремле, 13 марта 2023 г. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

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Сыновья Кадырова в Донецке. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

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Руслан Эдельгериев. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Айшат Кадырова в Мариуполе. Фото: ИА «Грозный-информ»

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На территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Фото: Елена Афонина / ТАСС

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Вице-премьер Чеченской Республики, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

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