Врачи назвали необычные признаки и симптомы кишечных заболеваний часто

Проблемы со здоровьем кишечника могут проявляться неожиданным образом и вызывать симптомы, которые на первый взгляд не связаны между собой. Большинство людей знакомы с симптомами проблем с кишечником, которые включают боль в животе и вздутие.

Эксперты говорят, что кишечник также может “предупреждать” о своих проблемах, демонстрируя другие, менее распространенные признаки. Люси Керрисон (диетолог) и Кирстен Джексон (консультант-диетолог) рассказали The Sun о неочевидных признаках больного кишечника. Плохой внешний вид кожи, ногтей и волос. Кожа выглядит тусклой и раздраженной. Волосы выглядят сухими, ногти легко ломаются. Это может быть признаком того, что в пищеварительной системе что-то не так. Например, это может указывать на плохую способность усваивать питательные вещества.

Частое опорожнение.

Врачи называют частые походы в туалет признаком того, что с кишечником что-то не так. Вам следует обратиться к врачу, чтобы определить, почему ваш пищеварительный тракт пытается эвакуировать все свое содержимое.

Газы.

Постоянные звуки в животе и избыток газов – еще два признака, на которые следует обратить внимание.

Усталость.

Люди с плохой работой кишечника часто чувствуют постоянную усталость и недостаток энергии. Депрессия и плохое настроение – признак “плохой” бактерии. Еще один признак того, что в микрофлоре кишечника преобладают плохие бактерии, – проблемы с психикой. По словам врачей, мозг и кишечник взаимодействуют через нейронную связь. Дисбаланс бактерий может вызвать психоэмоциональные расстройства, такие как перепады настроения или депрессия.

Частые простуды и кашель.

По словам диетологов, до 70% нашей иммунной системы находится в желудке. Он может сделать человека более восприимчивым к инфекциям, таким как атипичная пневмония, если в нем содержится слишком много “хороших” бактерий или слишком мало “плохих”.