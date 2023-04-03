 

Именно 50 лет назад был сделан первый в мире звонок по мобильному телефону

03.04.2023, 11:53, Разное
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3 апреля 1973 года, 50 лет назад, был сделан первый в истории звонок по сотовому телефону. TRTWorld располагает более подробной информацией.

Мартин Купер, инженер компании Motorola, позвонил Джоэлу Энджелу (сотруднику AT&T Bell Laboratories), чтобы сообщить о своем триумфальном использовании персонального, ручного, портативного телефона. Купер звонил с телефона Motorola DynaTAC, который весил почти 800 г. Для полной зарядки аккумулятора требовалось около 10 часов, а заряда хватало на 12 часов. К сожалению, SMS-сообщения были невозможны, так как устройство могло только принимать и совершать звонки.

Оригинальный прототип Мартина Куперса был выпущен на коммерческой основе Motorola Dynatac 8000X на 11 лет позже исторического звонка 1984 года. Бен Вуд, директор Музея мобильных телефонов, говорит, что стоимость этого телефона составляла $11,7000 (примерно 900 000 рублей), если учитывать обменный курс.


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