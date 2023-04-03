 

Epic Games начала удалять из Fallout игроков из России и Беларуси

03.04.2023, 11:53, Разное
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Epic Games Store (EGS), начал удалять игроков Fallouts из РФ и Беларуси. Игра распространялась на платформе бесплатно во второй половине 2022 года. Об этом рассказал Telegram-канал VGTimes.

Некоторые владельцы игр, победившие в конкурсе, получили письма с уведомлениями о возврате средств. Пользователи имеют право на возврат средств в размере “0 рублей” после того, как они приняли участие в бесплатной раздаче. После этого Fallout исчезнет из их библиотеки. Комментаторы публикации подтвердили получение писем, а также тот факт, что игра исчезла с их аккаунтов. Это касается только части Fallout 1, вышедшей в 1997 году.

Остальные части Fallout 2 все еще доступны для игры. Накануне EGS забрала Dishonored Death of the Outsider, Kerbal Space Program и других пользователей из РФ и Беларуси. Проблема могла быть вызвана тем, что Bethesda, Private Division и другие издатели этих игр были вынуждены прекратить деятельность в этих странах из-за конфликта на Украине.


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