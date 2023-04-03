 

Мнение: О падении Артёмовска-Бахмута… Теперь — точно всё?

03.04.2023, 11:44, Разное
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Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский высказался в том духе, что если Бахмут, который в России часто называют Артёмовском, падёт, то #Украина проиграет или, как минимум, не сможет достичь своих максимальных целей. Мол, её на Западе начнут «нагибать» на худой мир, а внутри страны общественная поддержка продолжения «войны с Россией» снизится. Ибо месяцы словесных обещаний и масштабных потерь у кого угодно вызовут фрустрацию.

И вот…

Свершилось…

«Юридически мы взяли Бахмут» — заявил кремлёвский повар Евгений Пригожин, заваривший «крутую кашу». Этими словами он сопроводил занятие силами «музыкантов» занял административного центра Бахмута. На крыши официальных зданий был воздвигнут российский флаг. Тем не менее, в западных окраинах города ещё остаются силы ВСУ, а на помощь к ним Киев может послать новые войска.

И хотя все заявления Владимира Зеленского нужно делить на 10, ибо они — часть «медиавойны», нельзя не признать, что Киев стал в некотором роде заложником «фортеции Бахмут». Слишком многое поставлено на кон в борьбе за этот, в сущности, стратегического значения не имеющий населённый пункт. И слишком много жертв со стороны ВСУ было принесено.

Что дальше?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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