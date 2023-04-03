Делаем своими руками органический кондиционер для волос. Натуральная косметика по доступным ценам

Когда вы решили заняться разработкой органических средств для ухода за волосами, вы скоро поймете, что не существует единой формулы для приготовления кондиционера для волос. Существует большое разнообразие рецептов домашнего кондиционера для волос. Но не каждый из них будет лучшим. Сегодня мы познакомим вас с основными составляющими ингредиентами, необходимыми для создания безопасного, эффективного натурального и органического кондиционера для волос.

Кондиционирующая основа

Традиционный кондиционер состоит из эмульсии, которая представляет собой дисперсию капель масла на водной основе. Поскольку традиционный состав используется в качестве средства для смывания, водная фаза будет состоять из дистиллированной воды или растительного ингредиента на водной основе. Масляная фаза обычно не превышает 10% от конечного состава, потому что эмульсия не должна слишком утяжелять волосы.

Основа обычного ополаскивающего кондиционера также содержит катионное поверхностно-активное вещество. Положительный заряд катионного поверхностно-активного вещества связывается с отрицательным зарядом поверхности волос. Этот процесс, основанный на подзарядке, покрывает прядь волос кондиционером, уменьшает выпадение волос и статический заряд, смягчает волосы и облегчает расчесывание.

Активные ингредиенты

Органический и натуральный кондиционер для волос – это не “просто” эмульсия с катионным поверхностно-активным веществом, он также должен будет содержать ингредиенты, которые помогают увлажнять и облегчают расчесывание волос.

Вот некоторые примеры ингредиентов:

Протеины. Белки в обычных кондиционерах для волос расщепляются на более мелкие компоненты, такие как пептиды и аминокислоты, которые прикрепляются к пряди волос и помогают разглаживать кутикулу. Этот процесс укрепляет прядь волос и восстанавливает существующие повреждения. Подобно катионным поверхностно-активным веществам, протеины вымываются из волос при следующем использовании шампуня или очищающего средства. Они не прикрепляются к пряди волос надолго. Увлажняющие ингредиенты. Многие кондиционеры содержат увлажнители, целью которых является привлечение влаги. Примеры органических ингредиентов включают пантенол, глицерин и гиалуроновую кислоту. Эти материалы не очень эффективны в средствах для (быстрого) смывания, потому что они не контактируют с прядью волос достаточно долго, чтобы иметь длительный эффект. Однако в несмываемом кондиционере они могут помочь увлажнить прядь волос и обеспечить общее питательное действие кондиционера. Растительные экстракты. Существует ряд растительных экстрактов, которые, как считается, усиливают рост волос, стимулируя кожу головы. Хотя научная информация о воздействии таких растительных экстрактов ограничена, они тысячелетиями использовались для улучшения блеска, цвета и роста волос. Примеры включают крыжовник (считается, что он способствует восстановлению роста волос), эвкалипт (обнаружено, что он обладает противогрибковым действием против основного грибка, вызывающего перхоть) и гуарану (стимулирует стержень волоса и помогает ему расти быстрее). Функциональные ингредиенты. Когда вы делаете домашний кондиционер для волос, а не покупаете его, вы наверняка захотите, чтобы это было нечто большее, чем просто смесь воды и поверхностно-активных веществ. Понятными будут и пожелания, чтобы кондиционер хорошо выглядел, приятно пахнул и был в целом приятен на ощупь. Вот почему мы используем функциональные ингредиенты для улучшения общего состава кондиционера.

Выбираем загустители

Загустители – это ингредиенты, которые увеличивают объем эмульсии кондиционера и гарантируют, что ее можно легко отмерить на ладони и распределить по волосам и коже головы. В конце концов, если ваш кондиционер будет очень жидким, то его было бы очень сложно наносить. Большинство производителей хотят, чтобы составы их кондиционеров были белыми как снег, чтобы они выглядели более привлекательно для клиентов. Составители органических рецептур, как правило, не придерживаются этих принципов, и любой цвет органического кондиционера достигается за счет натуральных красителей, содержащихся в отдельных ингредиентах.

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Ароматы

В органических кондиционерах мы используем эфирные масла для придания аромата, а также для ароматизации волос. Поскольку обычные кондиционеры, как правило, являются смываемыми продуктами, количество эфирного масла, которое вы используете в составе кондиционера, обычно не превышает 1%.

Стабилизирующие средства

Наконец, любой состав кондиционера, конечно, должен содержать стабилизирующие агенты, чтобы гарантировать, что составы остаются безопасными, стабильными и пригодными для использования в течение всего срока годности. Примеры включают модификаторы pH, хелатирующие агенты и консерванты.

Индивидуальный подход

Очевидно, что не у всех нас одинаковые волосы. Тонкие волосы нуждаются в другом уходе, чем густые или текстурированные волосы. Формулу можно настроить так, чтобы она соответствовала конкретным потребностям ваших волос. Сначала давайте разберемся с используемыми ингредиентами, для кого они подходят, и возможными заменами.

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Лучшие масла для домашнего кондиционера

Поскольку шампунь удаляет масло с волос, нам нужно вернуть немного обратно. Просто втирая масла в волосы мы можем вновь сделать их жирными, после чего придется снова мыть голову. В рецепте этого домашнего кондиционера используются масла, но не слишком много. Не менее важно, какие разновидности мы выбираем.

Касторовое масло. Один из лучших способов отрастить более сильные, длинные и здоровые волосы. Оно отлично подходит для кожи головы и, помимо других преимуществ, помогает при выпадении волос, их ломкости и перхоти. Касторовое масло содержит антиоксиданты, которые помогают волосам быть более гладкими и меньше завиваться. Масло авокадо. Насыщенные и мононенасыщенные жиры, такие как содержащиеся в оливковом масле и масле авокадо, глубже проникают в поврежденные волосы. Аргановое масло. В последнее время оно стало чем-то вроде тренда, но оно имеет долгую историю использования в определенных культурах. Оно не дешевое, как некоторые другие варианты, но оно того стоит. Аргана помогает восстановить сухие, поврежденные волосы. Масло разглаживает стержни волос и придает им блеск. Масло жожоба. Технически- это воск, а не масло. Оно идеально подходит для ухода за волосами и кожей, потому что он точно имитирует наше собственное кожное сало. Это помогает увлажнять, не оставляя ощущения чрезмерной жирности. Жожоба насыщает питательными веществами, необходимыми нашим волосам и коже головы. Кокосовое масло. Оно подходит не для всех типов волос, но если у вас более тонкие волосы, то это вариант для вас.

Как сделать индивидуальный кондиционер своими руками

Если волосы тонкие и быстро становятся жирными, не нужно добавлять слишком много масла. Обладательницы более густых, текстурированных или сухих волос могут увеличить количество используемых масел. Жожоба можно использовать независимо от типа волос,

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Для кондиционера идеально подходит бутилированная дистиллированная вода, или кипяченая фильтрованная вода. Гидрозоли также подойдут и будут иметь немного более длительный срок хранения. Существует множество различных вариантов гидрозолей, которые хорошо подходят для волос, таких как лаванда, чайное дерево или роза.

Используя бутылочку с помпой или бутылочку для отжима, вы не будете прикасаться к нему руками. Даже если вы используете консервант, бутылочки здесь лучше, чем банка.

Заключение

Большинство самых удачных рецептов основаны на эмульгирующем воске. Этот состав волшебным образом позволяет маслу и воде смешиваться вместе, создавая кремообразную консистенцию. Хотя натуральный пчелиный воск для свечей и мазей хорош, здесь он не подойдет. Эмульгирующий воск также способствует загущению продукта.

Доступно несколько разных видов, некоторые из них более натуральные, чем другие, поэтому обязательно проверяйте этикетки продуктов перед покупкой. Эфирные масла – еще один отличный способ сделать свой кондиционер уникальным, к тому же великолепно пахнущим. Попробуйте смесь эфирного масла чайного дерева, эфирного масла розмарина и эфирного масла лаванды, которые питают волосы и кожу головы.