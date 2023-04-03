 

Что известно об убийстве военкора Владлена Татарского

03.04.2023, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшее воскресенье, 2 апреля, прогремел взрыв в одном из кафе Санкт-Петербурга. В результате ЧП погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который проводил творческий вечер. Как уточняет RT, в заведении могло сработать устройство мощностью до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Очевидцы сообщают, что взрывное устройство могло быть установлено в статуэтке, которую военкору подарила некая девушка. По данным Пятого канала, выжившие уточнили, что дама успела покинуть место ЧП до взрыва. Предположительно, она была знакома со своей жертвой.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. Как сообщает телеканал “360”, ранее Владлен Татарский уже получал угрозы. По одной из версий, они могли быть связаны с работой военкора в зоне спецоперации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / В компании Intel сравнили свои процессоры с аналогами производства AMD

05.07.21 / “Скорее всего, столкнемся с осенней волной”. Главный санврач Украины рассказал, когда ждать коллективного иммунитета

11.03.22 / В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов

20.08.20 / Дождь из шоколада прошел в швейцарском городе

05.07.20 / Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

24.07.20 / Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня

07.04.21 / Украинские власти раскритиковали за двойные стандарты по теме русского языка

25.01.22 / Общество: Как Сталин исправлял кровавые ошибки 1941-го

16.06.22 / Самарский губернатор и глава АвтоВАЗа отправились на совещание по автопрому на Lada Vesta

17.09.21 / “Ничего такого в этом не вижу”. 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика