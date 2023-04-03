 

Умер японский композитор Рюити Сакамото — лауреат “Оскара”, “Грэмми” и BAFTA

03.04.2023, 11:10, Новости дня
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Композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года. По информации газеты Yomiuri, музыкант скончался в токийской больнице еще 28 марта. Сакамото боролся с раком прямой кишки. В 2014 году у него также выявили рак ротоглотки. Позднее заболевание перешло в стадию ремиссии. Рак прямой кишки развился у композитора до четвертой стадии и в результате поразил легкие. За последние годы он перенес 6 операций.

Карьера Сакамото началась в 1978 году. Тогда композитор вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно основал группу Yellow Magic Orchestra. Коллектив считается одним из пионеров японской электронной музыки. Всего группа выпустила 9 студийных альбомов.

Фото из социальных сетей Рюити Сакамото

В дальнейшем Сакамото прославился как кинокомпозитор. Сакамото написал музыку к картинам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи “Последний император”, “Под покровом небес” и “Маленький Будда”. За саундтрек к “Последнему императору” в 1988 году он получил “Грэмми”, “Золотой глобус” и “Оскар”, став первым японцем, удостоившимся награды Академии в номинации “Лучший оригинальный саундтрек”. Еще один “Золотой глобус” ему принесла музыка к “Под покровом небес”. В 1983 году композитор написал музыку к фильму “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”, за что получил премию BAFTA. Японец также исполнил в этой картине одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи, Томом Конти и Такеши Китано.

Фото из социальных сетей Рюити СакамотоФото из социальных сетей Рюити Сакамото


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