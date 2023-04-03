 

Редкий выход: Гвен Стефани и Блейк Шелтон в парных образах на премии CMT Music Awards 2023

03.04.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне, 2 апреля, в Остине, штат Техас, прошла главная премия в области музыки кантри — CMT Music Awards 2023. Ежегодную церемонию награждения посетили супруги Гвен Стефани и Блейк Шелтон. Помимо них на мероприятии присутствовали Аланис Мориссетт, Шанайя Твейн и другие звезды жанра.

Для редкого совместного выхода в свет муж и жена выбрали парные образы. Следуя примеру супруга, Гвен надела черный мужской пиджак с рубашкой и галстуком. Впрочем, певица не изменила своему стилю и дополнила маскулинный классический верх экстремальной мини, расшитой камнями, и высокими меховыми сапогами. За наряд певицы отвечал модный дом Valentino. Отметим, что и Гвен, и Блейк не только покрасовались на ковровой дорожке, но и выступили на самой церемонии.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани

Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились летом 2021 года. Тогда же поп-звезда опубликовала первые официальные фото с торжества. Они познакомились более 8-ми лет назад на шоу The Voice (“Голос”), в котором оба были наставниками. В начале ноября 2015-го слухи о романе музыкантов подтвердились, когда они стали выходить вместе в свет. В тот период оба переживали развод — он расстался с Мирандой Ламберт после 4-х лет брака, а Гвен объявила о расставании со своим мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих сыновей.

Роман Блейка и Гвен развивался стремительно: уже в декабре того же года они представили друг друга своим родителям, а певица познакомила нового бойфренда с детьми сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. За три года романа Гвен Стефани и Блейк Шелтон стали настоящей семьей, и в 2018 году музыкант сказал, что готов жениться:

Я никогда не думал, что смогу влюбиться с первого поцелуя. Рядом с ней я чувствую себя так, как будто каждый день — Рождество. Что касается свадьбы… Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет, – признался Шелтон тогда.

Помолвка пары состоялась только два года спустя — в октябре 2020-го, и Гвен негласно подтвердила сей факт, появившись позже на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце. Кстати, их романтический союз давно перерос в творческий: в 2016 году музыканты записали совместную песню “Go Ahead and Brake My Heart”, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию “Make Me Like You”.

Гвен Стефани


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.22 / К премьере фильма «Лучшие в аду»: политолог Елисеева объяснила, почему РФ нужно честное военное кино

15.01.23 / Россиянам запретили спать больше 8 часов в сутки

06.08.22 / Скандалы: Обыски в банке «Траст» могли иметь целью надавить на Эльвиру Набиуллину

15.08.22 / Мнение: Рецессия в Великобритании, рекордное снижение зарплат и 70-летняя несменяемость власти

29.10.21 / В ноябре у трех знаков зодиака грядут большие изменения в жизни

06.01.21 / Загадочный «водяной дракон» из озера Челан

01.04.22 / Как хорошо свекруха придумала! – Личное мнение

09.08.22 / “Амур” высказался по поводу перехода Калниньша в латвийский хоккей

28.07.22 / Перед вами пони-мэр — в Кокингтоне всем пример!

23.03.22 / Такер Карлсон о запрете оппозиции на Украине – шок для американцев, которым рисовали иной образ Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика