 

Уполномоченный по бундесверу считает рост кадрового состава армии недостижимым

03.04.2023, 11:08, Новости дня
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Бундесвер необходимо укреплять, и не только материальным оснащением, отмечает немецкий телеканал N-TV. Такого мнения придерживается уполномоченный по делам армии Ева Хёгль. Однако она видит серьёзную проблему в нехватке желающих поступать на военную службу. По планам Министерства обороны, число военных в бундесвере к 2031 году должно возрасти до 203 тыс. «Я не думаю, что это достижимо», — сказала Хёгль.


АР

Бундесвер должен расти и становиться более эффективным, отмечает немецкий телеканал N-TV. Но федеральный уполномоченный по делам вооружённых сил Ева Хёгль видит серьёзную проблему: для увеличения численности немецкой армии не хватает желающих. И даже те, кто приходит в бундесвер, необязательно остаются там.

Уполномоченный бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призывает сосредоточиться на укреплении бундесвера не только в том, что касается материальной составляющей, но также уделить повышенное внимание подбору персонала. «Министерство обороны преследует цель, чтобы к 2031 году численность бундесвера выросла с нынешнего уровня примерно 183 тысяч солдат до 203 тысяч», — сказала политик СДПГ в интервью газетам медиагруппы Funke. «Я не думаю, что это достижимо», — добавила она.

Хёгль также отметила снижение числа заявок и высокий процент отсева среди новобранцев. «Проблема с персоналом ещё более серьёзная, чем с материалами», — сказала она. По её словам, на рынке труда, где срочно требуются люди, бундесвер испытывает серьёзное давление. «Но это проблема, когда заинтересованные люди подают заявления, а потом в течение года не получают никаких известий из центра карьеры бундесвера. Мы в любом случае не можем себе этого позволить», — подчеркнула Хёгль.

В субботнем интервью министр обороны Германии Борис Писториус уже высказал мнение, что недостатки в оснащении бундесвера не могут быть устранены в этом десятилетии. «Мы все знаем, что существующие недостатки не могут быть полностью устранены к 2030 году», — заявил Писториус в интервью Die Welt. По его словам, в промышленности не хватает денег и производственных мощностей.

Для модернизации войск и достижения целей НАТО по расходованию 2% объёма экономического производства на оборону правительство Германии уже создало специальный фонд для бундесвера в размере €100 млрд, напоминает N-TV. Писториус не считает эту сумму достаточной. В начале марта он потребовал бюджетной субсидии в размере €10 млрд. Удастся ли реализовать это пожелание в бюджете на 2024 год, пока неясно. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Писториус также объявил о дальнейших кадровых и структурных изменениях в Министерстве обороны Германии. Его команда не станет больше, но она, по его словам, «предположительно ещё изменится». Политик СДПГ уже сменил генерального инспектора бундесвера, государственного секретаря и президента Управления закупок бундесвера, отмечает немецкий телеканал N-TV.

 


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