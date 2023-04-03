Церковный праздник 4 апреля 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

4 апреля 2023 года отмечается народный праздник «Василий Теплый». Также на эту дату приходится церковный день памяти священномученика Василия Анкирского пресвитера.

Что нельзя делать 4 апреля 2023 года

Не рекомендуется делать сразу несколько дел одновременно. Согласно приметам, ни одно из них не будет завершено до конца. Хозяйкам также нельзя готовить несколько блюд одновременно. Лучше соблюдать очередь.

Повесить постельное белье на улицу — заселить нечисть в доме.

Нельзя шить вещи и заниматься рукоделием — в результате вещь будет испорчена.

Женщинам нельзя чужим полотенцем — муж начнет изменять.

Нельзя просить или покупать муку — к серьезному скандалу.

Рассказывать о своих планах другим — привлечь внимание потусторонних сил.

Поделиться своими желаниями — ничего не сбудется.

Вынести мусор — призывать беду в дом.

Съесть горбушку или корочку хлеба — к болезни.

4 апреля 2023 года народные приметы

Если на рассвете наблюдаются красные круши — год будет урожайным.

Синие облака — к теплой, но дождливой весне.

Вороны, купающиеся в лужах также предвещают теплую погоду. А если ворона нахохлилась, сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю.

Если небо будет с мелкими облаками — погода совсем скоро ухудшится.

4 апреля 2023 года что можно делать

На 4 апреля приходится праздник Василия Теплого. В этот день Православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского пресвитера.

Согласно поверьям, этот день прекрасно подходит для начала реализации крупных планов. Например, можно начинать строить дом, открывать новое дело.

В этот день женщинам следует печь калачи, форма которых будет напоминать солнце. Выпечкой следует угостить соседей и друзей.

С приходом первых тёплых дней осматривают свои дома и другие постройки — что нужно подремонтировать, нужно ли крышу подлатать.

Можно ли убираться? Нет, иначе в доме случится беда.

Можно ли ходить на кладбище? Да, никаких запретов на посещение в этот день нет.

Можно ли крестить ребёнка? Крещение разрешается в любой день.

Можно ли жениться? Верующим в Пост устраивать пышные свадебные торжества не следует.

Можно ли работать? Можно. Но не стоит делать несколько дел одновременно.

Можно ли мыться? Хороший день для принятия водных процедур.

Можно ли сегодня гадать? Не стоит проводить гадания и другие магические обряды и ритуалы.

Согласно традициям, приснившийся в ночь на 4 апреля сон сбудется. Но через несколько дней. Эти сны считаются вещими, потому что они передать будущие события с большой точностью.

Рождённые в этот день щедры, удачные моменты складываются будто сами собой. Везение в их жизни играет большую роль, однако, чтобы обеспечить себе стабильную хорошую жизнь, им нужно вовремя расставить приоритеты, убрать из жизни мешающие вещи, стремиться только к самым перспективным.