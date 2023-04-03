Google введёт платную подписку на поиск информации

Компания Google готовится ввести платную подписку на поиск информации в сети.

Пользователи, которые не будут её приобретать, всё ещё смогут получить доступ к поисковой выдаче, но в ней исключая рекламные объявления, останется от 3 до 5 результатов.

Источники утверждают, что более чем 95% пользователям достаточно первых трёх результатов, в то время как невостребованный вывод остальной информации требует больших серверных ресурсов. Кроме того, обычным пользователям будут доступны рекомендуемые материалы, специально отбираемые специалистами Google для продвижения.

Премиум-пользователи смогут получить доступ к полным результатам поиска, настраивать поисковые запросы и не будут видеть дополнительные рекламные материалы. Такие пользователи не будут ограничены и в количестве поисковых запросов в день, как это планируется сделать для обычных пользователей.

Премиум-подписка будет стоить около $5 в месяц. Этим летом её «обкатают» на пользователях из Калифорнии и сотрудниках Google, а в случае успеха широкомасштабный запуск планируется с 2024 года.

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