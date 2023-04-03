Кофе с сахаром – любимое “лакомство” волос. Они начинают активно расти, блестят и не пушатся

Вы любите кофе? Этот чудесный напиток способен не только придавать бодрости по утрам, но и дать силы для роста вашим волосам. Сегодня появляется все больше продуктов для ухода за волосами и кожей с кофеином в составе. А ведь большинство из них могут с успехом заменить домашние средства, которые не стоят практически ничего.

Пить кофе полезно или вредно?

Употребление кофе не вредно для вашего здоровья, если вы потребляете его в определенных пределах. Кофе обладает множеством преимуществ, таких как повышение уровня энергии, снабжение организма полезными веществами.

Однако регулярное употребление большого количества кофеина может привести к ухудшению здоровья, поэтому здесь важно соблюдать меру. Потребление кофеина безопасно в дозе до 400 мг в день.

Чем может быть полезен кофе для волос

Помимо того, чтобы пить бодрящий напиток по утрам, мы можем использовать его для мытья или полоскания волос, а также для приготовления питательных масок. Какие положительные эффекты способно оказывать кофе на волосы:

Стимулирует рост волос. Матричные кератиноциты пролиферируют во время формирования и роста стержня волоса. Кофе стимулирует спящие фолликулы для ускорения роста волос. Антиоксиданты в кофе помогают удерживать влагу в волосах и предотвращают потерю влаги эпидермисом. Это приводит к росту здоровых клеток волос. Являясь стимулятором, кофе улучшает кровообращение в волосяных фолликулах, что ускоряет рост волос. Исследования показали, что употребление кофе увеличивает количество волосяных фолликулов в коже головы. Уменьшает выпадение волос. Чрезмерное выпадение волос являются показателем слабости волосяных фолликулов. С возрастом они становятся слабыми, и волосы начинают выпадать. Доказано, что местное нанесение кофеина на волосы уменьшает выпадение волос, а также стимулирует их рост. Распространенной причиной является половой гормон под названием дигидротестостерон. Исследование показывает, что кофе может исправить состояние, уменьшая выпадение волос. Способствует мягкости волос. Кофе обогащен флавоноидами. Это антиоксиданты, известные своей ролью в регенерации волос. Тусклые и сухие волосы являются результатом потери влаги. Кофе помогает удерживать влагу в волосах и стимулирует их регенерацию. Если у вас вьющиеся волосы, простое мытье с кофе поможет вам получить более мягкие и гладкие волосы. Отшелушивает кожу головы. Кофейный порошок также отлично подходит в качестве скраба. Если ваши волосы кажутся жирными и нуждаются в отшелушивании, кофейная маска может стать вашим решением. Использование домашней кофейной маски отшелушит кожу головы и удалит омертвевшие клетки. Ваша кожа головы и волосы также будут иметь идеальный масляный баланс.

Кофейные средства для ухода можно делать своими руками, и они являются лучшими для поддержания естественных свойств ваших волос.

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Мытье волос кофе

Для процедуры потребуется 2-4 чашки кофе холодной заварки и распылитель. Налейте холодный кофе во флакон с распылителем. Распылите его на влажные волосы. Помассируйте кожу головы пальцами. Завяжите волосы и наденьте шапочку для душа. Дайте кофе время подействовать не менее 20 минут. Вымойте волосы теплой водой.

Кофейная маска для волос

Для маски нужна 1/2 чайной ложки кофейного порошка, 1 столовая ложка базового масла, 1 столовая ложка меда. шапочка для душа. Смешайте ингредиенты в миске. Нанесите на волосы и кожу головы с помощью кисточки. Наденьте шапочку для душа и оставьте маску на 20 минут. Смойте кофейную маску водой.

Кофейный скраб

На этот раз потребуются молотые кофейные зерна и сахарная пудра. Хорошо смешайте кофейную гущу и сахар. Нанесите это средство на влажную кожу головы для отшелушивания. Мягко массируйте кожу головы в течение примерно 15 минут. Оставьте на полчаса. Позже смойте с помощью мягкого шампуня и холодной воды.

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Кофейный кондиционер

Налейте кофе в емкость. Вымойте волосы натуральным шампунем. Нанесите кофе на волосы и помассируйте. Оставьте на 5-10 минут и смойте водой. Это позволяет довольно быстро придать локонам идеальный блеск. Единственный минус – не подходит для блондинок.

Кофейное масло

Подготовьте чашку базового масла (оливкового / кокосового / миндального) и 1/4 чашки обжаренных кофейных зерен, а также эфирное масло (розмарина/мяты). Разогрейте масла в кастрюле. Выложите обжаренные кофейные зерна и варите их на слабом огне. Для выделения кофейного масла потребуется около 7-8 часов. Дайте составу остыть, а затем перелейте его в стеклянную емкость. Храните в прохладном месте и наносите на кожу головы перед отходом ко сну.

Есть ли какие-либо побочные эффекты от кофе для

Все требует баланса, и это справедливо и для использования кофе. Несмотря на все преимущества кофе для ваших волос, чрезмерное употребление может иметь негативные последствия. Чтобы их минимизировать, выбирайте свежемолотые кофейные зерна вместо растворимого кофе. Слишком частое использование кофе для волос в виде скрабирования может даже привести к выпадению волос. Поэтому используйте маски, скраб и ополаскиватели не чаще, чем 2 раза в неделю.

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Советы и рекомендации

Кофе может сделать больше, чем просто взбодрить вас утром – исследования показывают, что кофе может стимулировать рост волос, одновременно усиливая блеск и придавая глубину темным волосам. Обратите внимание, что чем крепче кофе, тем темнее заварка. Кофейные маски для волос в кофе сделают ваш цвет темнее, что может отлично подойти брюнеткам или людям с седыми волосами.

Если вы блондинка или у вас светло-рыжие волосы, или вы покрасили волосы в светлый цвет, вы можете попробовать другой метод лечения. В противном случае у вас могут получиться тусклые или грязные волосы.

Уходовые средства для волос с кофе стимулирует приток крови к коже головы. Это омолаживает волосяные фолликулы и может помочь увеличить скорость роста волос. Перед их нанесением вымойте волосы шампунем, как обычно, хорошо ополаскивая. Убедитесь, что вы полностью смыли шампунь. Осторожно отожмите излишки воды с волос руками. Ополосните их прохладным кофе. Если вы хотите больше контролировать процесс нанесения, перелейте охлажденный кофе во флакон с распылителем и распылите его на волосы.

Если у вас нет старой шапочки для душа, оберните волосы старым полотенцем, которое вы не боитесь испортить. Помните, что кофе может испачкать ткани и некоторые пористые поверхности, поэтому не допускайте попадания на ковровое покрытие или мебель и не надевайте светлую одежду. Если кофе попал вам на лицо или потек по шее, смойте его водой с мылом, чтобы он не испачкал вашу кожу.

Чем дольше вы настаиваете кофе, тем темнее могут стать ваши волосы. Повторение этой процедуры сделает ваши волосы темнее, блестящими и ускорит рост волос, минимизируя выпадение. Если вы хотите максимально использовать красящие свойства кофе, ополосните волосы яблочным уксусом, так как это поможет закрепить цвет.

Заключение

Кофеин полезен для кожи головы и волосяных фолликулов. Он помогает росту волос, и не оказывает негативного влияния эффекта на длину. Слегка кислый уровень pH кофе помогает разгладить кутикулу, придавая им блеск. Масла в зернах разглаживают и увлажняют волосы. Если у вас черные волосы, кофе не должен сделать их еще темнее. Тем не менее, это все равно придаст блеск и позволяет расти быстрее. Так что практически всем, кроме блондинок, уходовые средства с кофе показаны.