 

“Не понимаю и не принимаю”: Сташенко возмущена бесстыдством Галкина и Ажеджаковой

03.04.2023, 10:00, Новости дня
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Одни артисты, типа, Светланы Лободы, сейчас принципиально отказываются от выступлений в России. А другие, как иноагент Максим Галкин, Ани Лорак или Валерий Меладзе, и рады бы колесить по городам и весям, да люди устраивают акции протеста и их концерты отменяются. Вероятно, все дело в словах и делах этих звезд…

Для публичных людей по убеждению актрисы крайне важно уметь
не разочаровать зрителей своими поступками и словами. “Это огромная работа,
огромная ответственность!” – заявила актриса театра и кино Оксана Сташенко в интервью “Дни.ру” на кинофестивле актуального кино “Алафейская гора” в Тобольске, который прошел про поддержке компании “Сибур”.

При этом тех, кто, как Максим Галкин, сегодня ездит по
миру и высмеивает свою родину, Оксана называет просто – “пасквилеизвергающими”. “Они же не артисты
вовсе, а поющие политики, – считает она. – Ведь к ним идут не таланта ради, а
чтобы услышать какое-то скандальное высказывание, снять его на видео и выложить
в Интернет”.

Особое мнение у Сташенко и про артистов, которые слишком
активно выражают свою гражданскую позицию. “Меня многие артисты разочаровали
своими высказываниями в социальных сетях и в медиапространстве, – вздыхает она.
– Взять ту же историю с Лией Ахеджаковой. Я не понимаю и не принимаю ее
позицию. Для чего она так поступила?..”


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