Овощи – всему голова. Особенно пока продолжается Великий пост

Когда речь заходит об овощах и зелени, прежде всего на ум приходят салаты. Само название овощного микса происходит от слова «salata», что означает «соленый», хотя в современной кулинарии соль в салат могут вовсе не добавлять, заменяя ее кислыми или кисло-сладкими заправками. По цвету салат может быть пестрым, а может – монохромным: одно из самых популярных ресторанных блюд сейчас – большой зеленый салат, который встречается не только в меню для постящихся.

Характерный пример такого буйства зелени можно заказать в Lark Café, в котором за цвет отвечают авокадо, огурцы, кабачки, брокколи, эдамаме и ростки гороха, а за вкус – масло авокадо и лимонный сок. В постном меню ресторана Regent присутствуют салат с фенхелем и салат из цуккини-гриль – не только очень зеленые, но и очень красивые. В «Остерии Марио» в зеленый итальянский салат со спаржей, оливками, артишоками и каперсами добавлена капля другого цвета – в виде вяленых томатов. В вечно экспериментирующем Touch Chef’s Place & Bar салат, половина которого изображает букет гарни, хоть и не велик по размеру, зато богат ингредиентами, одних только зеленых тут больше 10: спаржа, огурец, кольраби, цуккини, горошек, щавель, салатные листья и масло авокадо, настоянное на зеленых корках. В «Шинке» постный салат вполне ожидаемый, а вот зеленая-презеленая икра из крапивы сражает наповал! Молодую крапиву перетирают, добавляют измельченную морковь, болгарский перец, лук, кабачки, шпинат и подают с чипсами из лаваша.

Regent“Остерия Марио”Touch Chef’s Place&Bar“Шинок”

В противовес зеленым салатам по-настоящему ярко выступают салаты разноцветные. В «Бочке» подают салат из розовых томатов с жареным тофу и снегом из томатов – одно из самых неожиданных сочетаний в постном меню ресторана, где центральное место занимают классические позиции русской кухни. В русской же «Матрёшке» среди трех десятков спецблюд обратите внимание не только на постный оливье и сочный помидорный салат с гренками, но и на винегрет с солеными уральскими грибами. В «Гранд-кафе Dr. Живаго» винегрет от Антона Кочуры тоже исключительно прекрасен! Также рекомендуем обратить там внимание на салат из печеных баклажанов и кабачков с авокадо и вешенками.

“Бочка”“Матрёшка”“Гранд-кафе Dr. Живаго”

Если говорить о других национальных овощных миксах, то ближе всего к классике турецкий салат гавурда в ресторанах Cihan Turkish Steak and Kebab. Довольно острый, он особенно хорош к мясу, но до 15 апреля его можно есть и с горячими лепешками. Помидоры, сладкий перец, гранат, зелень и грецкие орехи хорошо сочетаются с густо-карамельным наршарабом. Полностью переходит из салатов в раздел десертов ресторана Onest тартар из авокадо с добавлением свежего ананаса и банана – полностью ПП-блюдо для постящихся сладкоежек. На вид тоже почти как десерт, но все же горячая закуска – рулетики из батата со сметаной из тофу, кедрового ореха и лимона в ресторане Barbosco.

Cihan Turkish Steak and KebabOnestBarbosco

Однако вернемся к салатам. Овощное карпаччо, по сути, тоже является его разновидностью. В ресторанах Sapiens, Lumicino, Novikov Restaurant&Bar его делают из кабачков. В Kislovsky Taste&Place шеф Илья Карпаев посыпает кубиками кабачков тонкие слайсы свеклы и подает ее с кокосовой сметаной. А в ресторане «Парк» на карпаччо из печеной свеклы выложены кумкват и миндаль.

SapiensLumicinoNovikov Restaurant&BarKislovsky Taste&Place“Парк”

Мирко Дзаго в Onest напоминает о том, как вкусен сырой артишок. В Pinch бренд-шеф Луиджи Маньи представляет три его текстуры: в виде крема, чипсов и маринованного артишока. Никита Кузьменко, шеф Touch Chef’s Place & Bar, идет еще дальше, демонстрируя в одном постном блюде – томатном пироге – сразу шесть способов обработки томата: вода, икра, сальса с лимонным маслом, холодец, маринованные томаты конфи, урбеч из томатов и трюфеля. Но в противовес вышеперечисленным «монокомпозициям» тут же воспевает оду самым разным овощам, точнее, корнеплодам, подбирая к каждому из них самую гармоничную пару: к фиолетовому картофелю – кориандр, к моркови – соленый лимон, к сельдерею – ваниль, к луку – фисташки, к свекле – чили.

OnestPinchTouch Chef’s Place & BarTouch Chef’s Place & Bar