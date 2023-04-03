 

DM – «С заключёнными обращаются лучше» — британские гвардейцы пожаловались на ужасные условия жизни

03.04.2023, 9:45, Новости дня
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Кучи мусора, забитые грязные туалеты и протекающие раковины стали обычным явлением для престижных Веллингтонских казарм, которые находятся рядом с Букингемским дворцом, пишет Daily Mail. По информации издания, солдатам элитных частей, которые должны обеспечивать защиту монарха и его резиденции, уже не первый год приходится жить в чудовищных бытовых условиях при полном попустительстве вышестоящего начальства.


AP

Рядовым британской королевской гвардии приходится жить в ужасных бытовых условиях. Об этом свидетельствуют «тревожные» фотографии, которыми с Daily Mail поделились сами бывшие и действующие военнослужащие.

На этих кадрах можно увидеть кучи мусора, забитые грязные туалеты и протекающие раковины. Все эти сцены были сняты в одном из самых престижных армейских объектов  Веллингтонских казармах. Они находятся всего в 300 ярдах от Букингемского дворца и вмещают пять самых известных армейских полков: Колдстримскую, Гренадёрскую, Ирландскую, Шотландскую и Валлийскую гвардии, отмечает издание.

С 1660 года по сегодняшний день эти элитные части защищают монарха и его резиденцию. Гвардейцы, стоящие на страже Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов в полном торжественном облачении, привлекают внимание миллионов туристов со всего мира. Но этот образ бесконечно далёк от бытовых трудностей, с которыми сталкиваются военные.

«С солдатами, которые выполняют очень важную работу, обращаются отвратительно. У заключённых в Британии условия жизни лучше, чем у нас»,  посетовал в интервью Daily Mail бывший гвардеец. «Веллингтонские казармы совершенно утопают в грязи, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы фотографируются у ворот, но они не поверили бы, узнав о том, в каких условиях живут солдаты внутри»,  отметил он.

По его словам, каждое утро солдатам приходится вычищать мусорные баки от дохлых крыс. Внутри жилых помещений валяются кучи мусора, а в туалетах стоит «невыносимая вонь». Причём все эти проблемы наблюдаются в отделениях, где живут рядовые.

«Бьюсь об заклад, что в офицерском корпусе подобное не происходит. Я не мог больше этого выносить, это было хуже, чем жить в грязном бомжатнике. Я терпел несколько лет, но ничего не изменилось. Британская общественность должна знать, как обращаются с солдатами в нашей стране», — добавил собеседник издания.

«Если вы говорили что-то старшему офицеру, то они либо игнорировали вас, либо посылали к чёрту, поэтому мы просто перестали жаловаться. Всё это посмешище! Мы охраняем одних из самых известных людей и зданий в мире, а затем возвращаемся в грязную адскую дыру, как только наша дневная работа заканчивается»,  рассказал Daily Mail ещё один гвардеец.

«То, что видят гражданские, когда мы на дежурстве, и то, что собой представляет наша реальность, — две большие разницы. В нашей стране есть люди, которые никак ей не содействовали, но живут лучше нас», пожаловался он.

Сейчас в Веллингтонских казармах, первоначально спроектированных в 1830-х годах, квартируются около 500 солдат. Но условия содержания в них — лишь часть более широких проблем с размещением британских военнослужащих, подчёркивает издание.

Подрядчики Министерства обороны часто пропускают срочные ремонтные работы. Кроме того, в 2021 году выяснилось, что более 44 тыс. военнослужащих жили в объектах, которые получили от ведомства самый низкий рейтинг, обращает внимание Daily Mail.


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