 

Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца

03.04.2023, 8:35, Новости дня
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Если вы все еще
задаетесь вопросом “Что посмотреть вечером”, сохраняйте подборку
лучших сериалов апреля. Теперь рабочие будни будут пролетать незаметно, ведь
впереди у вас несколько часов погружения в захватывающую атмосферу и
хитросплетенные сюжетные линии.

Грызня

Романтическая
комедия о том, как важно ценить происходящие события. Случайное ДТП в корне
меняет жизнь строительного подрядчика Дэнни Чо и успешной бизнесвумен Эми Лау.
Им придется приложить немало усилий, чтобы разглядеть в конфликте что-то
большее.

Человек из
Флориды

Бывший полицейский
Майк отправляется во Флориду. Ему придется вспомнить давно забытые навыки
детектива, чтобы разгадать криминальную загадку. Все бы ничего, если бы во
Флориде за ним не охотились призраки его пришлого.

Друг на час

После смерти жены
Николай Сергеевич уходит на пенсию. Потеряв смысл, жизни пенсионер медленно
готовится отправиться за любимой женщиной. Все меняется, когда в жизни
появляется Леха. Именно его необычная профессия заставит героя пересмотреть
свои планы.

Сансара

История о том,
что карма — это не просто выдумки древних религий, а самое настоящее проклятье.
Именно оно заставит недобросовестного менеджера вновь и вновь пережить события
прошлого, чтобы наконец осознать все свои ошибки.

Любовь и смерть

Криминальный
детектив с Элизабет Олсен в главной роли. Сюжет основан на реальной истории
двух соседок, мирно живущих идеальную жизнь. Что именно заставит одну из них
взять в руки топор — покажет время.


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