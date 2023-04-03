В России возродят народные суды

Государственная дума приняла поправки в закон «О судебной системе Российской Федерации», которые восстанавливают институт народных судов.

Формирование новых органов начнётся 1 мая, а с сентября 2023 года народные судьи и заседатели начнут рассматривать уголовные дела.

По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, народные суды – лучшая практика советской правовой системы, когда решения выносили рядовые граждане.

– Разумеется, в связи с развитием технологий система будет несколько изменена, но суть останется прежней, как у большевиков: глас народа – это глас Божий, – сказал он.

Согласно новым правилам, народным судьёй может быть избран любой гражданин Российской Федерации старше 20 лет, имеющий высшее юридическое образование. Кандидаты в народные заседатели будут выдвигаться трудовыми коллективами, официального зарегистрированными политическими партиями и местными органами власти. Чтобы избежать проникновения в народный суд преступных элементов, предложено утверждать этих лиц специальной квалификационной комиссией.

Как отмечают юристы, что уже через год народные заседатели могут заменить присяжных, что позволит добиться восстановления прямого доступа граждан к осуществлению правосудия.

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