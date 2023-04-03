 

Врач рассказала, как правильно ходить в туалет

03.04.2023, 7:14, Новости дня
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Большинство людей допускает ошибки, когда ходит в туалет. Это приводит к таким последствиям, как боль и зуд в заднем проходе. О том, как правильно справлять нужду, рассказала Батталова Арина, врач-колопроктолог медицинского центра “СМ-клиника”.

Ошибка первая: долгое сидение

Многие превращают поход в туалет в ритуал. Это место не для дефекации, а для изучения утренних или вечерних новостей, изучения ленты в соцсетях или отправки сообщений.

Длительное сидение в туалете приводит к застою крови в области таза, что, в свою очередь, вызывает геморрой.

Сидеть в туалете нужно не больше пары минут. Если же причина длительного сидения в запорах, то нужно обязательно устранить эту проблему. Она приводит не только к геморрою, но и к анальным трещинам. Назначить лечение при запорах может терапевт или гастроэнтеролог. Самостоятельно помочь себе при запорах можно добавив в рацион клетчатку и больше жидкости

Ошибка вторая: неправильная поза

Поза, в которой на унитазе сидит большинство – не эргономичная. Из-за этого могут возникать трудности с дефекацией.

Чтобы физиологично опорожнять кишечник, нужно чтобы угол между позвоночником и ногами составлял не 90 градусов, а 35. Для этого нужно поставить под ступни подставку и согнуть ноги сильнее.

Ошибка третья: неправильная гигиена

Тут возможно два варианта: одни уделяют ей недостаточно внимания, а другие, наоборот, слишком усердно трут область ануса туалетной бумагой. В первом случае может появиться раздражение и развиться инфекция. Во втором – анальное отверстие травмируется.

Правильнее всего использовать биде и гигиенический душ, т. е. подмываться. Если биде в доступе нет, можно использовать влажные салфетки или влажную туалетную бумагу. Но стоит помнить, что она может вызывать аллергию из-за пропитки.


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