 

Индия предлагает внешнюю торговлю в рупиях, бросая вызов гегемонии доллара

03.04.2023, 6:06, Новости дня
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В рамках своей новой политики Нью-Дели предложил использовать рупию во внешнеторговых операциях. Индийские власти планируют использовать эту схему при ведении дел со странами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом, пишет Press TV.


AP

Индия решила предложить рупию в качестве торговой валюты, альтернативной доллару США. Всё это соответствует её новой «динамической и гибкой» внешнеторговой политике, устремлённой к дедолларизации, пишет Press TV.

По словам индийских властей, рупия будет использоваться при ведении дел со странами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом. В частности, по такой схеме Нью-Дели сможет торговать с Малайзией. Кроме того, эту возможность рассматривает Бангладеш.

В ближайшие пять лет одна из основных целей Индии  это «поощрение» интернационализации рупии. Кроме того, страна собирается увеличить экспорт товаров и услуг до $2 трлн к 2030 году, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.

Индия уже торгует в рупиях с Россией, Маврикием, Ираном и Шри-Ланкой. Для Москвы торговля альтернативой доллара стала «центральным элементом нового плана», в то время как Нью-Дели стремится обеспечить глобальный статус своей валюты и позволить использовать её для международных торговых расчётов, рассуждает Press TV.

Объявление было сделано Нью-Дели на фоне официальных усилий по защите его внешней торговли от последствий украинского кризиса. С тех пор как российская экономика попала под санкции Запада, использовать доллар стало чрезвычайно сложно, поэтому страны начали выбирать альтернативные валюты, чтобы сломить гегемонию США в международной торговле, поясняет телеканал.

Точно так же Иран отказался от доллара в прошлом году и начал торговать с Россией в национальных валютах. Благодаря этому исламской республике стало проще обходить мировую финансовую систему, в которой господствует Америка.

Страны БРИКС, в состав которых вскоре войдут Иран и Саудовская Аравия, работают над созданием новой формы валюты, чтобы уничтожить гегемонию США. Они намерены представить свои идеи на предстоящем саммите организации в ЮАР, заключает Press TV.


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