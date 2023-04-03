 

Чем известен погибший уголовник и z-военкор Владлен Татарский

03.04.2023, 6:39, Новости дня
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Вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной (вероятно принадлежавшему ранее судимому Евгению Пригожуну) в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб так называемый военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Фомин Максим Юрьевич родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне — ДНР). После окончания школы работал на шахте. Через несколько лет открыл бизнес по продаже мебели. По его собственным словам, взял кредиты для расширения предприятия, но магазины не приносили достаточной прибыли. В декабре 2011 года, по его рассказу, вместе с друзьями ограбил банк. Был арестован и осужден, отбывал наказание в колонии в Горловке.

Летом 2014 года рядом с колонией шли бои. 27 августа 2014 года Максим Фомин сбежал из колонии и вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях с позывным Профессор. Позже был снова арестован, так как юридических оснований для его освобождения не было. Однако был помилован главой ДНР Александром Захарченко. Служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем попал в подразделение «Витязь». После преобразования ополчения в народную милицию (НМ) и до конца 2014 года служил в разведроте четвертой бригады НМ ЛНР. Весной 2015 года попал в батальон «Восток», в составе которого провоевал год. В 2017 году заключил контракт с НМ ЛНР. Служил в батальонной разведке. В народную милицию ДНР его не брали из-за судимости.

В 2019 году уволился с военной службы. Переехал в Москву и под именем Владлен Татарский начал вести собственную группу во «ВКонтакте» и Telegram-канал, освещая события в Донбассе (псевдоним выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation «П»). В начале февраля 2022 года вернулся на военную службу в батальон «Восток». Управлял дронами, делал расчеты для БПЛА. Кроме того, освещал СВО в качестве «военного корреспондента» в соцсетях.

30 сентября 2022 года присутствовал в Кремле на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России территорий Украины (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Выходя из зала, заявил на камеру про украинцев: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».


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