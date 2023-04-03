Мнение: Начинаются теракты (или разборки)?

Взрыв в питерском кафе, где выступал один из самых отмороженных “военкоров” Владлен Татарский (по сообщениям, погиб только он, еще 15 пострадавших) – вообще говоря, крайне дурной знак. Если украинцы перейдут к терактам, что называется, в хартленде, в “сердце России” – мало не покажется. Украинский террор – это ведь даже не чеченский террор, уже хотя бы потому, что украинцев в метро чисто по внешности никто отлавливать не сможет, поскольку внешне украинцы ничем от русских не отличаются, говоря еще проще, украинцы – это мы и есть.

Пока есть надежда, что была чисто случайная флюктуация, просто конкретно Татарский кому-то чисто конкретно насолил. Хотя шансов на это мало, ведь взрыв на ВСТРЕЧЕ с конкретной зет-публикой, в тематическом “вагнер” кафе – слишком уж очевидная символика.

С другой стороны – нет сомнений, что Украина не возьмет на себя ответственность за этот теракт, да и вообще никто (как водится на постсоветском пространстве) не возьмет. У нас все теракты “безымянные”, что, по идее, кажется какой-то бессмыслицей; ведь если убивают публично – значит, запугивают, а если запугивают – то кого? С какой целью? Чего хотят добиться? Вроде бы в интересах самих устроителей терактов о таком сообщить, благо, соцсети дают для этого бездну возможностей?

Но нифига. Ни за Моторолу, ни за Гиви, ни за того же Захарченко, ни за Олеся Бузину, ни за Павла Шеремета, ни вот за Дарью Дугину – никто не взял на себя ответственность. Что ненароком вызывает совершенно абсурдное подозрение, что во всех случаях действовала… одна и та же анонимная сила. И это тоже, во всяком случае, никто не опроверг, поскольку ни одно покушение не раскрыто.

Вот и с “Владленом”. Все откажутся. “Само что-то взорвалось”. И тишина.