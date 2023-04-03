Мнение: Вопросы про оптимизм

Сегодня даже меня, при моем спокойствии, несколько утомило бахвальство некоторых украинских комментаторов, которые вдруг начали сыпать фразами в духе “да вас уже никто не спросит”, “будем делать в Крыму что хотим”, “победителей не судят” и т.п. Хотелось вспомнить старый анекдот про двух ковбоев, которые не сразу поняли, что просто бесплатно съели каждый по куче г—-на. Но вместо этого в сердцах задал несколько обидных вопросов:

“…что значит “никто не будет спрашивать”? Разве у Украины есть подавляющее преимущество хоть в чем-то? Разве Украина – не старая страна с разбежавшимся населением, почти без молодежи, но с полностью разрушенной экономикой? И разве оправданы надежды Украины на “план маршалла”, когда уже очевидно, что на мир надвигается экономический кризис огромной разрушительной силы, которого, возможно, еще не знала история?”

Я, естественно, не к тому, что “поэтому Россия победит”. Я к тому, что скромнее надо быть всем. В этой битве инвалидов победителей, увы, не будет. Альфа-самцами никому уже не стать. И лучше бы уже начать вспоминать про стариковские добродетели – милосердие, терпимость, спокойствие, человечность, четкое понимание, что “все там будем”.